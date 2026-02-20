Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un trentacinquenne tunisino è stato arrestato per rapina aggravata dopo aver ferito un addetto alla vigilanza durante un furto in un supermercato della zona Porta Pia, a Roma. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nei pressi della Stazione Tiburtina e condotto presso il carcere di Rebibbia. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Un arresto a Roma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio risale a circa un mese fa. Il presunto responsabile aveva scelto un supermercato situato nella zona Porta Pia per mettere a segno il suo colpo. Dopo essere entrato nell’esercizio commerciale, si era aggirato tra le corsie con atteggiamento sospetto, attirando l’attenzione sia del titolare sia dell’addetto alla vigilanza.

L’uomo aveva occultato diversi generi alimentari nello zaino e sotto il giubbotto. Superate le casse senza pagare, era riuscito inizialmente a uscire dal supermercato. Tuttavia l’addetto alla sicurezza, dopo aver accertato il furto, lo aveva raggiunto e bloccato. Ne era scaturita una violenta colluttazione: mentre il titolare recuperava parte della refurtiva il sospettato aveva estratto un coltello e aveva colpito ripetutamente il vigilante al corpo e a un braccio, riuscendo infine a fuggire.

L’intervento della Polizia e le indagini

Gli agenti del Commissariato di P.S. Porta Pia sono intervenuti tempestivamente e hanno avviato un’approfondita attività investigativa. Fondamentale si è rivelata l’analisi delle immagini di videosorveglianza e la raccolta delle testimonianze dei dipendenti presenti al momento dei fatti. Grazie a questi elementi, è stato possibile identificare il presunto autore della rapina.

L’uomo, un trentacinquenne tunisino, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a rapina, minacce e porto abusivo d’armi o oggetti atti ad offendere. Inoltre dagli accertamenti è emerso che era sottoposto alla misura del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Roma lo scorso gennaio.

Il sospettato è stato rintracciato nei pressi della Stazione Tiburtina e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Successivamente è stato condotto presso il carcere di Rebibbia. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.bile di condanna.

