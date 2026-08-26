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Un arresto per rapina, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Lucca, dove un uomo di 49 anni è stato fermato dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza all’interno di un supermercato. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato bloccato dopo aver occultato della merce e aver tentato la fuga con violenza.

I fatti a Lucca

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri presso il punto vendita Esselunga di Lucca, in via Dante Alighieri.

L’intervento è stato richiesto dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Lucca dopo che il personale di sicurezza aveva fermato un uomo sospettato di furto.

L’intervento dei Carabinieri

Alle ore 9, una pattuglia è stata inviata presso il supermercato, dove l’addetto alla sicurezza aveva già bloccato il sospettato. I militari hanno preso in consegna il 49enne italiano, senza fissa dimora, e lo hanno sottoposto a perquisizione personale.

Durante il controllo sono stati trovati in suo possesso tre rasoi elettrici e quattro confezioni di crema per le mani, per un valore complessivo di circa 200 euro.

La ricostruzione dei fatti

Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri hanno permesso di chiarire la dinamica dell’accaduto. L’uomo era entrato nel supermercato e si era impossessato dei prodotti, nascondendoli nei pantaloni e nel marsupio.

Dopo aver oltrepassato le casse, aveva pagato soltanto un dolce dal valore di pochi euro, tentando così di eludere i controlli.

La reazione violenta e la trasformazione del reato

Il personale di vigilanza, accortosi del comportamento sospetto, ha fermato il 49enne e lo ha condotto nei pressi del reparto ortofrutta, in attesa dell’arrivo dei Carabinieri.

In quel frangente, l’uomo ha minacciato il vigilante e, nel tentativo di fuggire, lo ha colpito con una testata al volto. Questo gesto ha trasformato il furto in una vera e propria rapina impropria, aggravando la sua posizione.

La restituzione della refurtiva e le conseguenze

La merce sottratta, ovvero i tre rasoi elettrici e le quattro confezioni di crema per le mani, è stata restituita al direttore dell’esercizio commerciale.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Lucca, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattina successiva.

IPA