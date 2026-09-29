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Un arresto per rapina aggravata, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Torino. Un uomo di circa cinquant’anni, senza fissa dimora, è stato fermato dopo aver minacciato con un coltello il personale di un ufficio postale e aver sottratto 850 euro in contanti. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di rintracciare il sospettato in meno di 24 ore, grazie anche alla collaborazione tra diversi reparti e all’analisi delle immagini di videosorveglianza.

Le indagini dopo una rapina a Torino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la rapina si è verificata nella mattinata presso l’ufficio postale situato al civico 55 di Corso Palermo, nel cuore di Torino.

Il presunto autore, già conosciuto sia dal personale dell’ufficio postale che dai militari della Stazione Borgo Dora, ha fatto irruzione armato di coltello, minacciando il direttore e gli impiegati. Dopo essersi impossessato di 850 euro in contanti, si è rapidamente allontanato dal luogo del reato.

L’identificazione grazie alle telecamere

Le indagini sono partite immediatamente. I Carabinieri della Stazione Borgo Dora hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, riconoscendo senza esitazione il sospettato, un “cliente” già noto alle forze dell’ordine.

Il lavoro di squadra ha coinvolto anche i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Oltredora e della Stazione Falchera, che hanno condiviso le ricerche e coordinato le operazioni per rintracciare il fuggitivo.

Il fermo del sospettato

Nel tardo pomeriggio, le ricerche hanno avuto esito positivo. I militari della Stazione Falchera hanno notato l’uomo alla fermata dell’autobus in via Bologna 103.

Nonostante avesse cambiato abiti rispetto a quelli indossati durante la rapina, il cinquantenne è stato riconosciuto e fermato. Si tratta di un cittadino italiano senza fissa dimora, già noto alle autorità per precedenti episodi.

L’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura pre-cautelare nei giorni successivi, confermando la custodia in carcere.

IPA