Una donna di 35 anni è stata arrestata per resistenza, violenza e lesioni personali a pubblico ufficiale al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri mattina in un ufficio postale di Benevento. La donna, irregolarmente presente sul territorio nazionale, è stata fermata dopo aver aggredito due agenti intervenuti per una segnalazione di disturbo. La donna avrebbe tentato di ritirare senza titolo una carta di credito intestata a un’altra persona.

Paura in un ufficio postale di Benevento

L’episodio si è verificato intorno alle ore 11 di ieri mattina, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stata chiamata a intervenire presso un ufficio postale situato nel centro di Benevento. La segnalazione riguardava la presenza di una donna che stava arrecando disturbo all’interno della filiale.

Giunti sul posto gli operatori hanno individuato una donna straniera in evidente stato di agitazione. Secondo quanto ricostruito, la donna stava inveendo contro la direttrice dell’ufficio postale accusandola di averle impedito il ritiro di una carta di credito non intestata a lei e per la quale non aveva alcun titolo. Gli agenti hanno quindi invitato la donna a uscire dall’ufficio per chiarire la sua posizione e riportare la calma.

L’aggressione agli agenti e le conseguenze

Una volta all’esterno della filiale la situazione è degenerata: la donna, senza alcun motivo apparente, ha prima spintonato uno dei due poliziotti e poi lo ha afferrato al collo. Solo grazie all’intervento del collega l’operatore aggredito è riuscito a liberarsi e a mettere in sicurezza la donna. L’agente ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

La donna è stata quindi accompagnata presso gli uffici della locale Questura per ulteriori accertamenti. Da questi controlli è emerso che la cittadina nigeriana aveva già a suo carico numerosi precedenti penali per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Alla luce di quanto accertato gli agenti hanno proceduto all’arresto della donna per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il contesto cittadino e la sicurezza

L’intervento della Polizia di Stato nel centro cittadino conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso episodi di violenza e resistenza che possono mettere a rischio la sicurezza di operatori e cittadini.

L’episodio, avvenuto in pieno giorno e in un luogo frequentato come un ufficio postale, sottolinea l’importanza della tempestività e della professionalità degli agenti nel gestire situazioni potenzialmente pericolose.

IPA