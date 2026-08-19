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Una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato che ha sventato un’aggressione in una farmacia del centro di Cassino. Un uomo di circa cinquant’anni, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato dagli agenti dopo aver minacciato il personale con un manico d’ascia, a seguito del rifiuto di consegnargli farmaci senza prescrizione.

Paura in una farmacia di Cassino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando un uomo si è presentato in una farmacia del centro di Cassino (Frosinone) pretendendo la consegna di farmaci senza la necessaria ricetta medica.

Di fronte al rifiuto da parte dei dipendenti, il soggetto si è allontanato, salvo poi tornare poco dopo armato di un manico d’ascia, minacciando di distruggere il locale e seminando il panico tra i presenti.

L’intervento della Polizia

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S., allertati dal personale della farmacia, sono intervenuti tempestivamente.

Giunti sul posto, hanno individuato l’uomo ancora in stato di agitazione e lo hanno prontamente bloccato, riuscendo a disarmarlo senza che nessuno rimanesse ferito. L’aggressore è stato quindi condotto in Commissariato per gli accertamenti di rito.

Le condizioni dell’uomo e le conseguenze

L’uomo, un cinquantenne residente in zona e in evidente stato di alterazione psichica, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il manico d’ascia utilizzato per la minaccia è stato sequestrato dagli agenti come oggetto atto a offendere. Al termine delle procedure, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere.

La posizione giudiziaria dell’indagato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, è doveroso ricordare che la persona coinvolta è, allo stato attuale, solamente indiziata di delitto. La sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria e solo con una sentenza definitiva potrà essere eventualmente riconosciuta colpevole del reato contestato, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Il contesto e la risposta delle forze dell’ordine

L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i cittadini e il personale della farmacia, ma grazie al rapido intervento della Polizia di Stato si è evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per garantire la sicurezza nei luoghi pubblici e prevenire episodi di violenza e minaccia.

IPA