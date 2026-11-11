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La segnalazione di un’insegnante ha fatto scattare l’intervento della polizia nei pressi di una scuola primaria a Bergamo, dove un giovane era stato notato con il volto coperto e una pistola giocattolo. Gli agenti lo hanno denunciato e hanno sequestrato il passamontagna.

Il controllo in via Celadina a Bergamo

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 10 novembre nel quartiere Celadina, a Bergamo. L’insegnante ha visto il ragazzo, con il volto nascosto da un passamontagna nero, mentre riponeva in un borsello una pistola bianca e blu.

Gli agenti delle Volanti della Questura sono arrivati nella zona e lo hanno rintracciato nella vicina via Celadina: il giovane indossava ancora il passamontagna e corrispondeva alla descrizione ricevuta.

La denuncia per procurato allarme

Nel borsello a tracolla i poliziotti hanno trovato una pistola giocattolo di piccole dimensioni, bianca e blu, senza il tappo rosso sulla canna, normalmente usato per distinguerla da un’arma vera.

Il passamontagna è stato sequestrato. Il ragazzo, cittadino bengalese residente a Bergamo, è stato denunciato in stato di libertà per procurato allarme e per la violazione dell’articolo 5 della legge 152/1975. La norma vieta in luogo pubblico, o aperto al pubblico, l’uso di mezzi che rendano difficile riconoscere una persona. Il giovane ha 22 anni.

Il precedente e gli accertamenti

Gli approfondimenti hanno fatto emergere un precedente: nel febbraio 2024 il 22enne era già stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Stezzano.

In quell’occasione era stato trovato con un coltello a serramanico e aveva sparato almeno tre colpi con una pistola a salve lungo via Mozart, a Bergamo.

Le misure amministrative

L’Ufficio Immigrazione della Questura ha notificato al ragazzo l’avvio del procedimento per la revoca del permesso di soggiorno. La Divisione Anticrimine sta inoltre valutando la sua posizione in vista dell’eventuale adozione di misure di prevenzione.

La Polizia ha ricondotto l’intervento all’attività di controllo del territorio, con attenzione alle situazioni che possono suscitare allarme e incidere sulla sicurezza nelle aree frequentate dai cittadini.

Polizia di Stato