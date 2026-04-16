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Un arresto per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, questo il bilancio di una violenta lite avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 febbraio in una stazione di servizio di Parma. Un uomo di 49 anni, originario di Napoli, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, dopo essere stato gravemente indiziato di aver accoltellato un camionista moldavo di 46 anni. L’intervento della Polizia di Stato è stato reso necessario dalla gravità dell’episodio, che ha portato anche alla sospensione della licenza del bar coinvolto per 15 giorni.

Accoltellamento a Parma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Parma ha condotto una rapida e approfondita attività investigativa che ha permesso di identificare il presunto responsabile dell’aggressione.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita il 9 aprile a seguito della ricostruzione dettagliata dei fatti e della raccolta di elementi probatori da parte della Polizia Scientifica, intervenuta sul luogo del delitto per repertare le tracce e ricostruire la scena del crimine.

La dinamica dell’aggressione

L’episodio si è verificato nelle prime ore del 28 febbraio quando la vittima, un camionista di origini moldave, si era fermata con il proprio autoarticolato nel piazzale di sosta della stazione di servizio per entrare nel bar. Durante la permanenza nel locale, l’uomo ha consumato birra, altre bevande e sigarette, intrattenendosi in una conversazione giudicata offensiva con la barista.

Tale atteggiamento ha attirato l’attenzione di altri clienti, che sono intervenuti in difesa della donna. La situazione è rapidamente degenerata: alcuni avventori, tra cui il 49enne napoletano, hanno iniziato a discutere animatamente, arrivando a spintonarsi fino a uscire all’esterno del locale.

L’accoltellamento e le conseguenze

Una volta fuori dal bar, la tensione non si è placata. Il camionista moldavo, seduto a un tavolino, è stato avvicinato dal 49enne e da un’altra persona. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il napoletano avrebbe estratto un coltello e colpito la vittima al braccio sinistro, che l’uomo aveva alzato per proteggersi il volto.

L’aggressione è proseguita con un ulteriore tentativo di colpire il camionista all’addome, ma la vittima è riuscita a difendersi, riportando comunque altre ferite alle mani. Sul luogo è stata riscontrata una notevole dispersione di sangue, segno della violenza dell’attacco.

Provvedimenti amministrativi e sospensione della licenza

In seguito alla gravità dell’evento, la Questura di Parma ha disposto la sospensione della licenza dell’esercizio commerciale per 15 giorni. Il provvedimento, notificato il 6 marzo, è stato motivato dalla necessità di tutelare la sicurezza pubblica, in attesa della conclusione delle indagini.

L’episodio, iniziato all’interno del bar e degenerato nell’area di servizio, ha evidenziato la pericolosità della situazione e la necessità di interventi immediati.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo arrestato non è nuovo alle forze dell’ordine. Già in passato era stato coinvolto in procedimenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, in particolare per rapina, estorsione e furto.

A causa della sua elevata pericolosità sociale, il Questore di Parma aveva già emesso nei suoi confronti un divieto di ritorno nel capoluogo per la durata di quattro anni, provvedimento che l’uomo aveva violato più volte.

IPA