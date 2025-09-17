Paura in volo per Trump sull'Air Force One a Long Island, aereo Spirit Airlines sfiora la collisione

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’Air Force One, con a bordo Donald Trump, ha rischiato la collisione con un altro velivolo mentre sorvolava Long Island. Momenti di paura per il presidente americano, ma alla fine entrambi i voli sono arrivati a destinazione senza danni. La Federal Aviation Administration ha comunque aperto un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto.

L’incidente sfiorato nei cieli di Long Island

L’incidente è stato sfiorato mentre l’Air Force One sorvolava Long Island. I controllori del traffico aereo sono stati costretti a imporre una manovra di emergenza al volo Spirit 1300 della compagnia Spirit Airlines.

L’aereo, partito da Fort Lauderdale e diretto a Boston, si è avvicinato troppo al volo con a bordo il presidente Donald Trump. Un episodio che ha riaperto il dibattito sulla sicurezza dei velivoli governativi.

ANSA

L’Air Force One

Poca distanza tra l’Air Force One e un volo di linea

L’Air Force One stava lasciando gli Stati Uniti per portare Donald Trump verso il Regno Unito. In quel momento la rotta dell’aereo presidenziale è andata a convergere con quella del volo della Spirit Airlines diretto a Boston.

Flightradar24 ha quindi rilevato che i due mezzi aerei si trovavano a una distanza laterale variabile tra le 8 e le 11 miglia (circa 13–18 km), con un’altitudine differenziale di circa 9.000 piedi, ovvero quasi 2.700 metri. Una distanza che ha richiesto un intervento correttivo da parte dei controllori di volo, tramite diverse comunicazioni radio che sono state poi rese pubbliche da diverse testate americane.

Dopo aver rispettato le indicazioni ricevute, il volo Spirit 1300 è regolarmente atterrato all’aeroporto di Boston senza problemi. La Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un’indagine per capire se ci siano state violazioni dei protocolli di sicurezza aerea.

Gli accertamenti della Federal Aviation Administration

La compagnia aerea Spirit Airlines ha fatto sapere che l’equipaggio ha rispettato “tutte le procedure previste e le istruzioni ricevute dalla torre di controllo”.

Nonostante sia filato tutto liscio, la FAA vuole andare fino in fondo con gli accertamenti, visto che lo spazio aereo dell’Air Force One viene considerato come altamente protetto. Donald Trump, che nella giornata del 17 settembre è atterrato nel Regno Unito, non ha commentato l’accaduto.

Negli Stati Uniti l’attenzione sulla sicurezza degli spazi aerei è molto alta dopo l’incidente del 31 gennaio 2025 avvenuto a Washington, quando un aereo della PSA Airlines si era scontrato con un elicottero militare provocando diverse vittime.