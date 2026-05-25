Paura nel centro commerciale di Tokyo, sostanza tossica rilasciata con uno spray: 25 persone in ospedale

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26 persone intossicate, 25 trasportate all’ospedale. È il primo bilancio di un episodio che ha avuto luogo a Tokyo, all’interno del centro commerciale Ginza Six, dove un uomo ha spruzzato una sostanza tossica con uno spray mentre si trovava nei pressi dell’area bancomat. Secondo le prime indiscrezioni la sostanza spruzzata potrebbe essere capsaicina, la stessa presente nei peperoncini. La strada che conduce all’ingresso dell’edificio è stata preclusa al traffico e i pompieri sono già sul posto.

26 persone intossicate a Tokyo

Secondo LaPresse, a Tokyo sono stati momenti concitati. Un uomo avrebbe spruzzato una sostanza tossica con uno spray all’interno del centro commerciale Ginza Six, nel prestigioso quartiere, mentre si trovava accanto a un bancomat.

Subito nell’aria è stato avvertito quello che il quotidiano locale Yomiuri indica come “odore pungente“, citando fonti vicine alle autorità.

ANSA

Almeno 26 persone sono rimaste intossicate con sintomi condivisi, come mal di gola e malessere generale, e 25 di essere sono state trasportate nel più vicino ospedale.

All’esterno del Ginza Six la polizia e i pompieri sono intervenuti per bloccare l’accesso al complesso, almeno temporaneamente, per favorire il lavoro dei soccorritori.

Le tracce di uno spray urticante sulle pareti

Yomiuri riporta che al loro arrivo, i soccorritori e le autorità hanno notato tracce di spray al peperoncino sulle pareti, un dettaglio che conferma quanto appreso dalle segnalazioni.

Secondo nuove indiscrezioni la sostanza tossica spruzzata dal soggetto – di cui non è dato conoscere l’identità – sarebbe la capsaicina, esattamente il principio attivo che genera la piccantezza dei peperoncini e utilizzato nei noti spray di cui spesso si parla nella cronaca.

L’incubo che ritorna: i fatti del Sarin nel 1995

La città di Tokyo non è nuova a questo genere di attacchi con le sostanze tossiche. Il precedente più noto risale al 1995, quando il 20 marzo 16 persone morirono e 6400 rimasero intossicate dal gas nervino “Sarin”, spruzzato all’interno della metropolitana da cinque membri della setta Aum Shinrikyo guidata da Shoko Asahara.

Prima di quell’evento, la stessa setta colpì altre aree di Tokyo fino ad usare antrace e botulino, che nei primi anni Novanta furono nebulizzati attraverso gli impianti di aerazione.