Un cittadino straniero di 33 anni è stato arrestato a Biella. L’uomo è stato fermato dalla Polizia per aggressione e tentata rapina nel centro cittadino. Il soggetto aveva colpito un giovane di 27 anni nel tentativo di sottrargli denaro e portafoglio. L’intervento degli amici della vittima e il pronto intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di bloccare l’aggressore poco dopo i fatti.

Un arresto a Biella

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato lunedì scorso intorno alle 12.30 in Piazza del Monte, nel pieno centro di Biella.

Un uomo si è avvicinato a un ragazzo di 27 anni e lo ha colpito al volto nel tentativo di sottrargli denaro e portafoglio. L’azione è avvenuta sotto gli occhi di alcuni amici della vittima, che sono intervenuti prontamente.

Secondo quanto ricostruito la tentata rapina si è consumata in pochi istanti: l’aggressore ha colpito la vittima al volto, cercando di appropriarsi dei suoi effetti personali. La presenza degli amici del giovane ha però impedito che il colpo andasse a segno, consentendo alla vittima di allontanarsi e di chiamare subito il 112 per chiedere aiuto.

L’inseguimento e l’intervento della Polizia

Mentre la vittima restava in contatto telefonico con la Sala Operativa ha riferito di essere inseguito dall’aggressore, che si era messo sulle sue tracce a bordo di un monopattino lungo via Italia.

Le pattuglie della Squadra Volante hanno reagito con tempestività, cinturando l’area e presidiando le principali vie di accesso al centro storico.

L’arresto e il riconoscimento

L’uomo è stato intercettato e fermato poco dopo dalle forze dell’ordine. La vittima lo ha riconosciuto senza esitazioni.

Gli accertamenti hanno permesso di identificare l’aggressore come un cittadino straniero di 33 anni, arrivato in città da pochi mesi. Dopo il fermo l’uomo è stato tratto in arresto e il provvedimento è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Le indagini e la sicurezza in città

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona che hanno assistito a un’aggressione in pieno giorno nel cuore della città. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per garantire la sicurezza nelle aree più frequentate.

L’intervento tempestivo degli amici della vittima e la rapidità della risposta della Polizia hanno permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare l’aggressore alla giustizia.

L’arresto è stato accolto con sollievo dalla comunità locale, che ha espresso apprezzamento per l’efficacia dell’operato delle forze dell’ordine. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle aree centrali e sulla necessità di mantenere alta l’attenzione contro episodi di rapina e aggressione.

