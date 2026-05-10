Paura nel Napoletano, scricchiolii nel palazzo: 22 persone costrette a lasciare casa

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Notte di paura a Boscoreale, nell’area metropolitana di Napoli, dove 22 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni dopo alcuni rumori sospetti provenienti dalle strutture di un edificio. L’allarme è scattato tra il 9 e il 10 maggio, quando diversi residenti hanno segnalato forti scricchiolii avvertiti all’interno degli appartamenti. Dopo una prima ricognizione, otto famiglie sono state costrette a lasciare casa.

Boscoreale, famiglie sgomberate per possibili cedimenti strutturali

Come riporta Otto Pagine, a dare l’allarme sono stati gli inquilini che hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi temendo un possibile cedimento strutturale.

Sul posto sono arrivati i tecnici comunali e le forze dell’ordine per effettuare i primi controlli sul fabbricato.

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Dopo una prima ricognizione, il sindaco di Boscoreale ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente con cui è stato disposto il divieto di accesso e permanenza nell’edificio.

Lo sgombero è stato eseguito in via cautelativa e il provvedimento ha coinvolto otto nuclei familiari, per un totale di 22 persone.

Gli abitanti hanno dovuto lasciare rapidamente gli appartamenti e trovare una sistemazione temporanea presso parenti o amici.

L’area intorno al palazzo è stata messa in sicurezza per evitare rischi anche ai passanti.

La priorità delle autorità resta quella di verificare la stabilità dell’edificio e accertare le cause dei rumori segnalati dai residenti.

Le verifiche sul palazzo e i lavori in corso

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, all’interno del fabbricato erano in corso lavori di ristrutturazione.

Gli investigatori e i tecnici dovranno ora stabilire se esista un collegamento tra gli interventi edilizi e i problemi strutturali avvertiti dagli inquilini.

Le verifiche serviranno a chiarire se gli scricchiolii siano stati causati da un assestamento della struttura, da eventuali criticità preesistenti oppure da errori durante i lavori.

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco e dei consulenti specializzati.

Gli esiti degli accertamenti potrebbero portare anche all’apertura di un fascicolo per verificare eventuali responsabilità legate ai lavori o alla gestione dell’immobile.

Il monitoraggio della Prefettura

La situazione viene seguita anche dalla Prefettura di Napoli.

L’ANSA riporta la nota del prefetto Michele di Bari che fa sapere che segue “con la massima attenzione l’evolversi della situazione per un fabbricato del comune di Boscoreale sgomberato la notte scorsa dai vigili del fuoco e dalla polizia locale”.

“In via precauzionale il sindaco ha adottato i necessari provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità, disponendo il divieto di accesso e di permanenza nel fabbricato e lo sgombero cautelativo degli occupanti”, si legge nel testo.