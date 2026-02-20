Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per minacce aggravate, tentate lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio: questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato presso il Pronto Soccorso di Parma. Un cittadino italiano di 53 anni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dopo aver aggredito il personale sanitario con un paio di forbici nella serata del 18 febbraio 2026.

Paura in un pronto soccorso a Parma

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando le Volanti dell’Ufficio della Questura di Parma sono intervenute presso il locale Pronto Soccorso a seguito di una segnalazione relativa a un soggetto molesto.

Secondo quanto riportato l’uomo, un cittadino italiano di 53 anni, si era recato al Pronto Soccorso lamentando un malore e aveva richiesto un consulto psichiatrico. Durante l’attesa il paziente ha preteso di essere visitato esclusivamente da un medico, rifiutando la presenza di uno specializzando. Al diniego del personale sanitario l’uomo ha perso il controllo e ha afferrato un paio di forbici dal carrello del Pronto Soccorso, minacciando i presenti e tentando di aggredirli.

L’intervento del personale sanitario e della Polizia

Il personale sanitario, presente in reparto, è riuscito a contenere l’uomo impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente. Nel frattempo gli agenti della Polizia di Stato sono arrivati tempestivamente sul posto, riuscendo a mettere in sicurezza l’aggressore. L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura per gli atti di rito.

Al termine delle procedure il cittadino di 53 anni è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Le accuse a suo carico sono minacce aggravate, tentate lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio. L’episodio ha causato momenti di tensione all’interno del Pronto Soccorso, ma grazie al pronto intervento del personale sanitario e delle forze dell’ordine non si sono registrati feriti gravi.

L’episodio avvenuto a Parma riporta l’attenzione sul tema della sicurezza negli ospedali e sulla necessità di tutelare il personale sanitario da episodi di aggressione e minacce durante lo svolgimento del proprio lavoro. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza della collaborazione tra operatori sanitari e polizia per garantire un ambiente sicuro per tutti.

