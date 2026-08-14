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Un arresto per violenza sessuale e tentato furto, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Policoro (Matera). Un giovane di 18 anni, di nazionalità marocchina, è stato fermato in flagranza di reato dopo essere stato individuato come presunto autore di due episodi di violenza sessuale ai danni di due giovani donne e di un tentato furto ai danni di un agente di polizia fuori servizio. L’intervento è stato eseguito nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati legati alla movida estiva, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Violenza sessuale a Policoro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio da una segnalazione di un poliziotto libero dal servizio.

L’agente, che si trovava all’interno di uno stabilimento balneare di Policoro, ha subito il tentato furto di una collana d’oro che portava al collo. Il poliziotto è riuscito a impedire il furto e ha seguito gli spostamenti del presunto autore, un giovane marocchino, insieme a un altro soggetto. Nel frattempo, ha mantenuto i contatti con il personale della Squadra Mobile di Matera per fornire aggiornamenti in tempo reale.

Le segnalazioni delle vittime

Poco dopo il primo episodio, due giovani donne si sono rivolte agli agenti per denunciare di essere state vittime di violenza sessuale. Le ragazze hanno fornito dettagliate descrizioni sull’abbigliamento e sulle caratteristiche fisiche dell’autore, che corrispondevano al giovane già segnalato dal poliziotto.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ragazzo si sarebbe avvicinato dapprima a una ragazza che dormiva su un lettino in spiaggia, cingendola e compiendo atti sessuali senza il suo consenso. Successivamente, avrebbe avvicinato un’altra giovane, che riposava su un lettino insieme al fidanzato, palpeggiandola.

L’arresto e gli accertamenti

Grazie alle informazioni raccolte e al coordinamento tra la Squadra Mobile di Matera e il Reparto Mobile di Bari, gli agenti sono riusciti a rintracciare e bloccare il giovane marocchino poco dopo i fatti.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso di ricostruire i due distinti episodi di violenza sessuale e di individuare nel 18enne il presunto responsabile sia delle aggressioni che del tentato furto ai danni del poliziotto.

Le conseguenze per il giovane arrestato

Le successive attività investigative hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico del giovane, sia in relazione ai due episodi di violenza sessuale che al tentato furto. Al termine delle formalità di rito, il 18enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Matera, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che gli accertamenti sono da considerarsi provvisori, in attesa di ulteriori approfondimenti e del giudizio, nel rispetto dei diritti dell’indagato e della presunzione di innocenza.

IPA