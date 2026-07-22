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Un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Sondrio è stato destinatario di un provvedimento di avviso orale dopo che lo stesso è stato deferito per rapina aggravata ai danni di alcuni coetanei. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato deciso a seguito di un episodio avvenuto recentemente, come comunicato dalle forze dell’ordine.

L’intervento a Sondrio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura di prevenzione personale dell’avviso orale è stata adottata dal Questore di Sondrio nei confronti di un giovane nato in Brasile e residente nella provincia.

Tale misura, riservata all’Autorità di Pubblica Sicurezza, è stata ritenuta necessaria a seguito di un grave episodio di rapina aggravata che ha visto coinvolto il ragazzo insieme ad altri soggetti, alcuni dei quali minorenni.

I fatti: la rapina aggravata ai danni di coetanei

L’episodio che ha portato all’adozione del provvedimento si è verificato quando il giovane, in compagnia di altri ragazzi, ha avvicinato un gruppo di coetanei che stavano giocando a tennis.

Con atteggiamento minaccioso e pretestuoso, il gruppo ha iniziato a pretendere insistentemente la consegna di denaro contante, dichiarando che serviva per acquistare delle sigarette. Al rifiuto dei ragazzi, il 16enne ha minacciato gravi conseguenze qualora non avessero consegnato tutto il denaro in loro possesso. La situazione è degenerata fino al punto che il giovane ha sottratto temporaneamente una felpa a uno dei presenti, come ulteriore pressione per ottenere il bottino, che ammontava a 11,50 euro.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’azione del ragazzo e dei suoi complici non è passata inosservata. I Carabinieri della Stazione di Chiavenna hanno deferito il giovane alla competente Autorità Giudiziaria per rapina aggravata.

Parallelamente, la Divisione Anticrimine della Questura di Sondrio ha condotto un’attività informativa e di verifica dei presupposti, raccogliendo gli elementi necessari per l’emissione della misura preventiva.

Le ragioni della misura preventiva

La giovane età del ragazzo, unita alla gravità della condotta e alla sua rilevanza penale, ha evidenziato una propensione delinquenziale e una personalità incline a comportamenti predatori.

Secondo la Questura, ciò ha rappresentato un pericolo concreto per la sicurezza dei cittadini, rendendo necessaria una risposta immediata e decisa, sia in chiave preventiva che rieducativa.

Le conseguenze dell’avviso orale

Con l’irrogazione dell’avviso orale, il giovane è stato formalmente invitato a modificare il proprio comportamento. L’inosservanza delle prescrizioni imposte dal provvedimento può comportare sanzioni penali, tra cui la reclusione da 1 a 3 anni e una multa compresa tra 1.549 e 5.164 euro.

Inoltre, la violazione delle prescrizioni può portare all’aggravamento della misura, fino all’applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, che prevede ulteriori restrizioni sugli orari di uscita, sui luoghi frequentati e sulle compagnie, la cui violazione è anch’essa penalmente perseguibile.

Le attività preventive della Polizia di Stato di Sondrio si inseriscono in un più ampio quadro di iniziative volte a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare i fenomeni di criminalità giovanile. L’adozione di misure come l’avviso orale mira non solo a prevenire la reiterazione di comportamenti illeciti, ma anche a favorire un percorso di recupero e responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

IPA