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Avrebbero fatto pressioni su due persone per ottenere il pagamento di un presunto debito. Con l’accusa di estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso, otto indagati sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa a Trento. I carabinieri hanno eseguito il provvedimento a Padova, Carpi, Mestre, Firenze, Signa, Novara, Treviso e Castelfranco Veneto.

Il provvedimento a Trento

L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trento su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia. Gli otto cittadini sono gravemente indiziati di aver preso di mira due uomini domiciliati nel capoluogo trentino.

Le minacce nel ristorante

L’indagine è partita dopo un intervento dei militari della Sezione Radiomobile, avvenuto nei primi giorni di ottobre in un ristorante di Trento, di proprietà di una delle persone coinvolte.

Secondo quanto ricostruito, alcuni degli indagati si sono presentati nel locale e, con ripetute e gravi minacce, hanno preteso il pagamento immediato di una somma ingente, indicata come un debito. Le vittime hanno inoltre denunciato un sequestro di persona a scopo di estorsione.

Le indagini e l’aggressione

Dopo l’episodio, la Sezione Operativa della Compagnia ha avviato le indagini, coordinate dalla D.D.A. Gli accertamenti hanno portato a individuare otto persone, ritenute referenti di gruppi distinti attivi in varie aree del Paese. Secondo l’ipotesi investigativa, avrebbero agito in modo coordinato, esercitando una pressione costante sulle vittime, intimorite dalla capacità intimidatoria del gruppo.

Per ottenere il pagamento dei presunti crediti, anche tramite bonifici bancari, sarebbero state usate minacce e violenza fisica. Il 24 ottobre i Carabinieri hanno arrestato in flagranza due indagati, accusati di aver aggredito una delle vittime nel ristorante durante una spedizione punitiva. Gli investigatori ritengono che il gruppo abbia evocato l’esistenza di un’organizzazione strutturata e la disponibilità dei suoi componenti a ricorrere alla violenza: elementi che, secondo l’accusa, configurano l’aggravante del metodo mafioso.

IPA