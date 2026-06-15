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Un arresto e un avviso orale, il bilancio di un intervento della Polizia a Ravenna, dove un cittadino albanese di 44 anni è stato fermato dopo essersi reso protagonista di aggressione e danneggiamento in una zona residenziale. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è opposto con violenza agli agenti intervenuti sul posto. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di firma.

L’intervento a Ravenna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della mattina di domenica 15 giugno 2026, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna è stata chiamata a intervenire in una zona residenziale della città.

La segnalazione riguardava la presenza di una persona in evidente stato di alterazione psicofisica che aveva appena causato danni ad alcune abitazioni della zona.

L’uomo individuato in strada: resistenza agli agenti

Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato l’uomo al centro della carreggiata, privo di calzature e vestito solo con un pantaloncino.

Presentava evidenti contusioni ed ematomi sia sul volto che sul corpo. Al momento del controllo, il soggetto ha opposto resistenza agli agenti, costringendo il personale di polizia a fermarlo e ad accompagnarlo in Questura per ulteriori accertamenti.

Accertamenti e ricostruzione delle condotte

Durante le verifiche successive, è emerso che il cittadino albanese, poco prima dell’arrivo delle volanti, si era introdotto con forza all’interno della proprietà pertinenziale di un’abitazione della zona.

In questa circostanza, aveva danneggiato la porta d’ingresso e si era reso responsabile di aggressione fisica ai danni di un passante, per poi allontanarsi dal luogo dei fatti.

Arresto, udienza e misure di prevenzione

L’uomo è stato quindi arrestato e condotto in udienza per direttissima nella mattinata successiva. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma.

Inoltre, valutando la pericolosità sociale del soggetto, il Questore di Ravenna ha emesso un avviso orale, una misura di prevenzione che rappresenta un formale monito nei confronti di chi si rende protagonista di comportamenti che mettono a rischio la sicurezza e la tranquillità pubblica.

IPA