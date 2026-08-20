Paura per Belen Rodriguez, sbalzata da cavallo e caduta rovinosa: "Importante è che lui non si sia fatto male"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Paura per Belen Rodriguez che è stata vittima di una rovinosa caduta da cavallo. Dopo un primo spavento però la showgirl ha spiegato di stare bene, così come l’animale, delle cui condizioni pure si era sincerata subito dopo essersi rialzata. “L’importante è che lui non si sia fatto male, un infortunio per un cavallo può essere serio”, ha spiegato l’argentina.

Belen Rodriguez cade da cavallo

Attimi di paura durante le vacanze estive per Belen Rodriguez. Mentre stava facendo una passeggiata a cavallo sulla spiaggia dell’isola di Albarella, nel comune di Rosolina (Rovigo), la popolare showgirl è stata sbalzata dall’equino ed è caduta sulla battigia.

Come lei stessa ha detto tramite il suo profilo Instagram, sta bene nonostante quello che ha definito un “volo da Dragon Ball”, spiegando come, fin da subito, la sua priorità sia stata quella di appurarsi che anche il cavallo, Pongo, non si fosse fatto male.

ANSA

Come sta la showgirl

Disavventura estiva per Belen. Nel corso di una passeggiata a cavallo all’alba, il suo destriero Pongo ha messo una zampa in una buca, ha perso l’appoggio ed è caduto in avanti, sbalzando l’argentina dalla sella e obbligandola a un capitombolo sulla sabbia.

Per fortuna né lei né il cavallo hanno riportato conseguenze. La donna ha subito controllato le condizioni dell’animale perché, come da lei stessa spiegato, “un infortunio per un cavallo può avere conseguenze molto serie”.

Di quanto accaduto ha parlato infatti la stessa presentatrice in alcune stories su Instagram. “Ragazzi, ho fatto un volo, ma un volo! Sembrava quasi Dragon Ball”, ha scherzato la 41enne ancora scossa, ma sorridente.

Il primo pensiero rivolto all’animale

Tutta la scena della caduta era stata ripresa dall’alto da un drone ed è stata poi pubblicata dalla Rodríguez sul web. A corredo del filmato che la vede razzolare sulla spiaggia, c’è la didascalia: “Regola numero 1: rialzarsi sempre”.

Belen ha spiegato che la sua prontezza di riflessi nel rapportarsi a quanto le è accaduto deriva dai suggerimenti del padre Gustavo che le ha insegnato a cadere assecondando il movimento, rotolando e facendo una capriola.

Dopo la caduta, superato il momento della paura, la showgirl era risalita in sella e aveva continuato la passeggiata. Reduce da mesi difficili, la donna sui social aveva sarcasticamente ringraziato il cavallo Pongo per l’adrenalina e le emozioni che le ha fatto vivere.