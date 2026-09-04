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Cinque ventenni di origine straniera residenti a Piacenza sono stati fermati con l’accusa di tentato omicidio e rapina in concorso. I giovani sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo una violenta aggressione avvenuta il 19 giugno scorso, quando due loro connazionali sono stati assaliti con coltelli e un cane di grossa taglia. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile, che ha ricostruito i fatti grazie a indagini approfondite e all’analisi di testimonianze e filmati.

La violenta aggressione a Piacenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Piacenza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque ventenni di origine straniera.

I giovani sono stati individuati come i presunti autori di una brutale aggressione avvenuta nel capoluogo emiliano nel mese di giugno 2026. L’azione delle forze dell’ordine è stata resa possibile da una minuziosa attività investigativa, che ha permesso di raccogliere elementi determinanti per l’identificazione dei responsabili.

L’aggressione nella notte del 19 giugno

L’episodio si è verificato nella notte del 19 giugno, quando due cittadini stranieri sono stati assaliti da un gruppo di coetanei. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le vittime sono state colpite ripetutamente con diversi coltelli e sono state derubate.

Durante l’aggressione, uno dei membri della banda ha utilizzato anche un cane di grossa taglia, razza pastore belga, aizzato contro i rivali per aumentare la violenza dell’attacco.

La fuga e il soccorso delle vittime

I due aggrediti sono riusciti a fuggire a piedi, lasciando tracce di sangue per tutto il centro cittadino. Solo grazie all’intervento di un amico, che li ha accompagnati al pronto soccorso, hanno potuto ricevere le prime cure.

All’arrivo delle Volanti della Polizia, le vittime sono state trovate sdraiate a terra davanti all’ospedale, una delle quali priva di sensi. Il personale sanitario, prontamente allertato dagli agenti, ha prestato soccorso ai feriti, riscontrando numerose coltellate, alcune delle quali dirette a punti vitali come polmoni e collo. Fortunatamente, nessuno dei due è deceduto a seguito dell’assalto.

L’attività investigativa e i precedenti dei fermati

Le indagini della Squadra Mobile si sono concentrate sull’escussione di vittime e testimoni, oltre che sull’analisi dei filmati di videosorveglianza.

Grazie a questi elementi, gli investigatori sono riusciti a identificare i presunti responsabili, già noti alle forze dell’ordine per precedenti in materia di reati contro la persona, il patrimonio e stupefacenti. I giovani si erano già distinti in passato per episodi simili, rendendo più agevole il loro riconoscimento da parte degli inquirenti.

Il coordinamento tra le forze dell’ordine

L’esecuzione dei provvedimenti restrittivi è stata curata dagli investigatori della Squadra Mobile di Piacenza, con il supporto di altri uffici della Questura locale, della Squadra Mobile di Pavia, dei Carabinieri di Abbiategrasso e della Polizia di Frontiera di Orio al Serio. Questo coordinamento ha permesso di agire in modo tempestivo ed efficace, assicurando alla giustizia i presunti autori della violenza.

IPA