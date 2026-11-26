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Tre minorenni sono indagati con l’accusa di aver aggredito due ragazzi e di aver portato via i loro telefoni, gli auricolari e alcuni capi di abbigliamento. L’ipotesi di reato è rapina aggravata in concorso. Durante le perquisizioni nelle case degli indagati, a Trento, la polizia ha trovato alcuni oggetti che potrebbero essere quelli sottratti alle vittime.

La denuncia e il recupero dei telefoni

I fatti sono avvenuti alcuni giorni fa, in tarda serata. Due ragazzi di 17 anni e 15 anni hanno chiamato il N.U.E. 112 e riferito di essere stati minacciati e aggrediti da alcuni coetanei, che li avrebbero gettati a terra e derubati di cellulari, cuffie bluetooth, scarpe e un giubbino.

Gli agenti delle Volanti, intervenuti durante la notte, hanno recuperato i telefoni e li hanno restituiti ai proprietari. I cellulari erano nella disponibilità di un ragazzo, denunciato per ricettazione: con sé aveva anche un altro telefono, di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

Le indagini della Questura di Trento

Gli accertamenti condotti dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno permesso di identificare tre minorenni e segnalarli alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento.

I giovani sono stati deferiti per rapina aggravata in concorso; due di loro anche per ricettazione. La ricostruzione investigativa, condivisa dall’autorità giudiziaria, ha portato all’emissione dei decreti di perquisizione, poi eseguiti dalla polizia.

Le perquisizioni

Nelle abitazioni sono stati trovati un giubbino e scarpe corrispondenti a quelli sottratti, oltre ad AirPods, orologi e altri oggetti per i quali non è stata fornita una valida giustificazione sul possesso.

Tra questi figurano album di carte da gioco da collezione: sono in corso verifiche per risalire ai proprietari e restituire loro i beni.

IPA