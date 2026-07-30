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Due ragazze sono rimaste ferite e una giovane è stata denunciata per lesioni personali e ubriachezza in luogo pubblico a seguito di un episodio avvenuto la scorsa notte in un locale di Civitanova Marche (Macerata). L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto dopo che la donna ha spruzzato spray al peperoncino sul volto delle vittime, apparentemente senza motivo.

La ricostruzione dei fatti a Civitanova Marche

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino, quando la sala operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche (Macerata) ha inviato una volante presso un noto locale d’intrattenimento situato sul lungomare sud della città.

La richiesta di intervento è partita dopo la segnalazione di alcune persone colpite da spray urticante.

L’intervento dei soccorsi e le testimonianze raccolte

All’arrivo degli agenti, il personale sanitario del 118 era già impegnato a prestare le prime cure a due ragazze di 23 e 24 anni, entrambe residenti fuori Regione. Le giovani, visibilmente agitate, presentavano lacrimazione intensa e bruciore agli occhi, sintomi tipici dell’esposizione a spray al peperoncino. Sono state quindi trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per ulteriori accertamenti.

Un testimone ha raccontato agli agenti che, mentre si trovava in fila per il bagno con due amiche, una ragazza ha saltato la fila ed è entrata senza rispettare il turno. Uscita dal bagno, la stessa ha utilizzato uno spray al peperoncino, dirigendo il getto verso il volto delle due giovani, per poi allontanarsi rapidamente verso la spiaggia. Il testimone ha anche riferito di aver prestato i primi soccorsi alle vittime, mentre un altro ragazzo ha contattato il Numero Unico di Emergenza (NUE 112) per richiedere assistenza sanitaria e l’intervento della Polizia.

L’identificazione e la denuncia della responsabile

Gli agenti sono riusciti a individuare la presunta autrice del gesto sulla spiaggia, dove si trovava in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici. La giovane, una 24enne residente in Liguria, inveiva contro i poliziotti, pronunciando frasi sconnesse e mostrando difficoltà a mantenere l’equilibrio.

Dopo essere stata sottoposta a cure mediche, ha rifiutato il trasporto in ospedale e ha consegnato spontaneamente agli agenti la bomboletta di spray al peperoncino, cercando di spiegare la propria versione dei fatti.

Le conseguenze dell’episodio

La giovane è stata accompagnata presso gli uffici del Commissariato di Polizia, dove le è stato concesso il tempo necessario per smaltire gli effetti dell’alcol.

Una volta ristabilita, è stata formalmente denunciata in stato di libertà per lesioni personali causate dall’uso dello spray urticante e per ubriachezza in luogo pubblico. Gli agenti hanno inoltre proceduto al sequestro della bomboletta spray utilizzata durante l’aggressione.

Il contesto e le misure adottate

L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i frequentatori del locale e ha richiesto un intervento tempestivo sia delle forze dell’ordine che dei sanitari.

Il pronto intervento ha permesso di evitare conseguenze più gravi per le vittime e di individuare rapidamente la responsabile. La Polizia di Stato ha ribadito l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile.

IPA