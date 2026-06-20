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Tre giovani denunciati per tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate, questo il bilancio di un’indagine della Polizia di Stato a Parma. I fatti sono avvenuti il 21 marzo scorso nei pressi dell’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci”, dove due studenti sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei che ha tentato di sottrarre loro denaro e oggetti di valore.

I fatti a Parma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato di Parma, l’attività investigativa si è conclusa nei giorni scorsi con la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna di tre giovani – due cittadini tunisini e un cittadino italiano di origine straniera, tutti di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

I ragazzi sono stati ritenuti gravemente indiziati dei reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso, commessi ai danni di due studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci”.

L’aggressione davanti alla scuola

L’episodio risale alla mattinata del 21 marzo, quando le Volanti della Polizia sono intervenute nei pressi del Polo di via Toscana a seguito della segnalazione di un’aggressione avvenuta poco prima all’esterno dell’istituto scolastico.

Secondo quanto ricostruito, i due studenti, appena scesi dall’autobus e diretti a scuola, sono stati avvicinati e poi accerchiati da un gruppo di circa 20 ragazzi, in gran parte di origine straniera, nei pressi del parcheggio del circolo della zona.

La dinamica dei fatti

Le azioni del gruppo sono proseguite fino all’interno del cortile dell’Istituto, dove uno dei due studenti è riuscito a sottrarsi agli aggressori e a chiedere aiuto al personale scolastico.

Quest’ultimo ha immediatamente allertato la Polizia di Stato. Nel corso dell’aggressione, alcuni componenti del gruppo hanno richiesto con insistenza denaro e altri beni personali a una delle vittime. Al rifiuto, il ragazzo è stato aggredito fisicamente e minacciato con una bottiglia di vetro raccolta da terra.

Il tentativo di difesa e le lesioni

Un secondo studente, accortosi di quanto stava accadendo all’amico, è intervenuto per difenderlo e allontanarlo dagli aggressori. In questa circostanza è stato colpito con un pugno al volto, strattonato e fatto cadere a terra.

Durante l’aggressione, il giovane è stato afferrato per il polso nel tentativo di strappargli un braccialetto in acciaio, senza però riuscirci. Le condotte sono state particolarmente aggressive, tanto da provocare al ragazzo contusioni al ginocchio.

Le minacce successive

Nei giorni successivi all’episodio, i due studenti sono stati destinatari di ulteriori minacce da parte di alcuni dei presunti aggressori, finalizzate a dissuaderli dal denunciare l’accaduto alle Forze dell’Ordine.

Le indagini della Polizia di Stato

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, si sono sviluppate attraverso l’analisi delle denunce-querele presentate, delle dichiarazioni raccolte durante l’attività di polizia giudiziaria e mediante l’acquisizione e l’esame delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.

Questo lavoro ha permesso di ricostruire le diverse fasi dell’episodio e di individuare le responsabilità dei soggetti coinvolti.

La denuncia e le accuse

Al termine dell’attività investigativa, tre giovani sono stati identificati e deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, poiché gravemente indiziati dei reati di tentata rapina aggravata in concorso ai danni dei due studenti e lesioni personali aggravate nei confronti di uno di essi.

Il modus operandi del gruppo

Gli aggressori, sfruttando la forza intimidatoria della superiorità numerica, hanno cercato di procurarsi un ingiusto profitto mediante violenza fisica e minacce ai danni dei due studenti.

Dopo aver chiesto loro di consegnare denaro e beni di valore, hanno tentato di impossessarsi di tali oggetti, rovistando anche negli zaini delle vittime, senza però riuscire a portare a termine la rapina.

Il contesto e l’impegno delle forze dell’ordine

L’attività si inserisce nel più ampio impegno della Polizia di Stato volto alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di violenza giovanile, con particolare attenzione agli episodi delittuosi commessi in prossimità degli istituti scolastici.

L’operazione conferma la costante attenzione delle forze dell’ordine nel monitorare e intervenire tempestivamente su episodi di criminalità che coinvolgono i più giovani, soprattutto in contesti sensibili come quello scolastico.

IPA