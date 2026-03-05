Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 38 anni è stato fermato per rapina aggravata ai danni di due turisti tedeschi nei pressi della Stazione Termini. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato che ha agito sulla base di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma dopo le indagini coordinate dalla Procura.

Rapina alla Stazione Termini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione è scaturita da un episodio avvenuto lo scorso dicembre, quando una coppia di turisti tedeschi è stata vittima di una rapina nella zona della Stazione Termini.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio e la persona, è stato individuato e arrestato in tempi rapidi dagli agenti del Commissariato di P.S. Viminale.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo arrestato è un cittadino italiano di 38 anni, già condannato in passato per diversi reati tra cui furti, rapine aggravate, estorsioni, oltre che per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il suo profilo criminale, ricostruito dagli investigatori, ha contribuito a rafforzare il quadro indiziario a suo carico.

La notte dell’episodio l’uomo si è avvicinato a due cittadini tedeschi che stavano rientrando in albergo nei pressi della Stazione Termini.

Armato di coltello, li ha minacciati alle spalle costringendoli a consegnare ogni oggetto di valore in loro possesso. Il bottino si è rivelato essere di 70 euro, dopodiché il rapinatore si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini e l’arresto

Le ricerche della Polizia di Stato sono partite immediatamente dopo la segnalazione giunta al 112 (NUE). In meno di un’ora una pattuglia ha rintracciato un uomo in via Cavour, la cui descrizione corrispondeva a quella fornita dalle vittime e raccolta in sede di denuncia.

Gli agenti hanno poi avviato ulteriori accertamenti, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza della stazione, che hanno permesso di confermare l’identità del sospettato.

L’ordinanza di custodia cautelare

Il grave quadro indiziario raccolto dagli agenti del Commissariato di P.S. Viminale è stato trasmesso al Gip presso il Tribunale di Roma, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.

L’esecuzione della misura è stata affidata agli stessi poliziotti che hanno condotto le indagini.

Le indagini sono state coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma, Dipartimento criminalità diffusa e grave.

IPA