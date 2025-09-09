Paura per Elisabet Lann neo ministra della Salute in Svezia, sviene durante la conferenza stampa: come sta

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La nuova ministra della Salute della Svezia Elisabet Lann è svenuta durante la sua conferenza stampa di presentazione. I colleghi l’hanno immediatamente soccorsa e la ministra è tornata in sala stampa dopo pochi minuti. Fonti ufficiali del governo svedese hanno spiegato il malore con un calo di zuccheri nel sangue.

Il malore di Elisabet Lann

Elisabet Lann, politica del partito cristiano-democratico e nuova ministra della Salute svedese, è svenuta durante la sua conferenza stampa di presentazione, cadendo sul palco in maniera improvvisa e abbattendo il leggio dal quale stava parlando.

I colleghi della ministra, che si era insediata da poche ore, sono immediatamente corsi ad aiutarla, mentre le reti televisive presenti hanno interrotto la diretta della conferenza stampa.

Lann è comunque tornata a parlare con i giornalisti dopo pochi minuti, nei quali ha potuto riprendersi apparentemente del tutto: “Non è stato proprio un martedì normale” ha commentato la ministra.

La spiegazione del malore della ministra

È stata la stessa Lann a spiegare cosa fosse successo. Davanti ai giornalisti riuniti in sala stampa e preoccupati per il suo svenimento, la nuova ministra della Sanità svedese ha parlato di “blodsockerfall“.

La parola svedese può essere tradotta in italiano come un calo di zuccheri nel sangue. Lann ha quindi avuto un improvviso abbassamento della glicemia che l’avrebbe portata allo svenimento.

La versione della ministra è stata poi confermata da fonti ufficiali di governo, che hanno anche specificato che l’evento non ha avuto alcuna conseguenza sullo stato di salute a lungo termine di Lann.

Perché è cambiata la ministra della Salute in Svezia

Lann è diventata ministra della Salute non perché in Svezia si siano tenute di recente elezioni, ma perché il primo ministro Ulf Kristersson sta procedendo a un rimpasto di governo.

La nomina di Lann è arrivata dopo le dimissioni di Acko Ankarberg Johansson, che l’aveva preceduta. Sulle dimissioni di Ankarberg Johansson sono peraltro nate diverse speculazioni.

La decisione è arrivata soltanto una settimana dopo l’annuncio della sua ricandidatura alle elezioni del 2026. Alcuni giornali svedesi sostengono che dietro alle dimissioni ci sia Ebba Busch, leader del partito, intenzionata a rinnovare la squadra di governo in vista della campagna elettorale.