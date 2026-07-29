Paura per gli anziani a Sassari, bersagli di truffe da parte di finti poliziotti: l'appello della Questura

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Due truffe consumate e diversi tentativi sventati, questo il bilancio degli ultimi due giorni a Sassari, dove ignoti hanno preso di mira cittadini, soprattutto anziani, con raggiri telefonici e visite a domicilio. Le vittime sono state contattate da finti appartenenti alle Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di sottrarre loro denaro e gioielli. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il fenomeno ha assunto modalità particolarmente insidiose, inducendo la Questura a rinnovare l’appello alla prudenza e alla collaborazione.

Il modus operandi dei truffatori a Sassari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i malviventi hanno agito seguendo uno schema ormai consolidato. In tutti gli episodi, le vittime sono state contattate telefonicamente da persone che si sono presentate falsamente come agenti delle Forze dell’Ordine, spesso con un marcato accento campano.

Dopo la chiamata, uno o più complici si sono recati presso le abitazioni delle persone prese di mira, indossando una finta divisa riconducibile all’Arma dei Carabinieri e qualificandosi come militari in servizio.

Le tecniche di raggiro: finti controlli e allarmi su furti

Tra i metodi più utilizzati dai truffatori, emerge quello in cui la vittima viene informata che nel quartiere sono stati commessi furti in abitazione. Sotto il pretesto di dover effettuare presunti accertamenti investigativi, i malviventi chiedono di poter verificare oro, gioielli e oggetti preziosi custoditi in casa.

Con vari stratagemmi, la persona viene distratta o invitata a spostarsi in un’altra stanza, mentre i truffatori si impossessano del denaro e dei preziosi, dandosi poi alla fuga.

Il caso della finta rapina e la consegna di denaro

In un altro episodio, i criminali hanno telefonato a una vittima sostenendo che la sua autovettura fosse stata rubata e utilizzata per commettere una rapina con una targa clonata.

Con questa falsa ricostruzione, sono riusciti a convincere la persona a preparare 2200 euro in contanti e gioielli di famiglia, sostenendo che sarebbe stato necessario portarli presso la Motorizzazione per accertamenti. La vittima, purtroppo, ha consegnato tutto ai truffatori, che si sono dileguati.

Altri tentativi: finti controlli su gioielli e furti recenti

Un’ulteriore modalità segnalata riguarda telefonate in cui i truffatori si fingono operatori della Questura o del Comando Provinciale dei Carabinieri, sostenendo di dover verificare se alcuni gioielli custoditi in casa siano collegati a un recente furto.

Anche in questi casi, i malviventi si presentano successivamente presso l’abitazione indossando una falsa uniforme e qualificandosi come appartenenti alla Polizia o all’Arma.

La reazione dei cittadini e l’intervento delle Forze dell’Ordine

Fortunatamente, in alcuni episodi i cittadini hanno riconosciuto i segnali della truffa e hanno immediatamente contattato il Numero Unico di Emergenza 112.

Questo ha permesso alle Forze dell’Ordine di intervenire tempestivamente, evitando che altre persone cadessero vittima dei raggiri. La Polizia sottolinea che questo è il comportamento corretto da adottare per prevenire danni e proteggere sé stessi e i propri cari.

Le raccomandazioni della Questura: mai consegnare denaro o gioielli

La Questura di Sassari ribadisce con fermezza che la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri non chiedono mai ai cittadini di consegnare denaro, gioielli o altri beni di valore, né effettuano verifiche domiciliari finalizzate a controllare se preziosi siano collegati a procedimenti penali o a furti.

Qualsiasi richiesta di questo tipo deve essere considerata un tentativo di truffa e segnalata immediatamente alle autorità competenti.

L’appello della dirigente della Questura: attenzione e prevenzione

La dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari, portavoce della Questura, ha sottolineato come queste truffe facciano leva sulla paura, sull’urgenza e sulla fiducia che i cittadini ripongono nelle Istituzioni. I criminali sfruttano proprio questo rapporto di fiducia per mettere in atto i loro raggiri.

L’invito rivolto alla popolazione è quello di diffidare di chiunque, anche se si qualifica come appartenente alle Forze dell’Ordine, chieda denaro, gioielli o l’accesso all’abitazione con motivazioni di questo tipo.

I consigli della Polizia: interrompere la conversazione e chiamare il 112

Il consiglio fornito dalla Polizia è semplice ma fondamentale: interrompere la conversazione, non consegnare nulla e chiamare immediatamente il 112.

Una verifica richiede pochi minuti e può evitare di perdere i risparmi di una vita. Gli operatori della Polizia di Stato sono sempre pronti a dare una risposta immediata al cittadino in difficoltà. Prima di aprire la porta o seguire indicazioni ricevute telefonicamente, è sempre opportuno chiedere conferma attraverso il Numero Unico di Emergenza.

IPA