Paura per gli italiani in Mali, la Farnesina dice di lasciare subito il Paese: terroristi fermano i carburanti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Ministero degli Esteri ha invitato tutti gli italiani residenti in Mali a lasciare il Paese. Da diversi mesi, la milizia islamica Jnim attacca sistematicamente i carichi di carburante che arrivano nel Paese. Questo sta causando una penuria di beni energetici, che ha portato alla sospensione delle lezioni scolastiche e a una carenza di elettricità.

La Farnesina avverte gli italiani in Mali di lasciare il Paese

Sul sito del Ministero degli Esteri è apparso un comunicato con il quale la Farnesina invita gli italiani a lasciare il Mali, a causa della penuria di carburante che sta causando molti problemi nel Paese. Nella nota si legge:

Il ministero degli Esteri sconsiglia di effettuare viaggi nel Paese, in ragione delle tensioni legate a tali criticità. I connazionali già presenti in Mali sono invitati a lasciare quanto prima il Paese e a verificare di aver segnalato la propria presenza all’Ambasciata d’Italia a Bamako, sul sito DoveSiamonelMondo.it oppure sull’App Viaggiare Sicuri.

ANSA Il ministro degli Esteri Antonio Tajani

La carenza di carburante è dovuta a mesi di attacchi da parte della milizia islamista, Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin, detta in breve Jnim, legata ad al Qaida.

Cosa sta succedendo in Mali

Il Mali è un Paese dell’Africa occidentale senza sbocchi sul mare. Le sue forniture di carburante dipendono dalle importazioni via terra, in particolare via autobotte, dalla Costa d’Avorio e dal Senegal. È governato da una dittatura militare dal 2021.

Jnim è una delle milizie islamiste più potenti della regione, e controlla alcune aree nel sud-ovest del Paese, proprio la zona in cui transitano i carichi di carburante.

Negli ultimi mesi, Jnim ha cominciato ad attaccare sistematicamente tutti i camion di carburante diretti in altre regioni del Mali, sequestrandoli o distruggendoli.

Questo ha causato vari problemi, tra cui la chiusura delle scuole, il blocco del settore dei trasporti e sospensioni della distribuzione di elettricità.

Perché Jnim attacca i carichi di carburante

Gli attacchi di Jnim ai carichi di carburante sono cominciati dopo che la giunta militare del Mali ha vietato la vendita di benzina fuori dalle stazioni di servizio nelle aree rurali.

Jnim si finanzia proprio grazie al mercato nero del carburante e quindi ha iniziato ad attaccare i camion come ritorsione. Da allora la situazione nel Paese sta peggiorando e i militari stanno perdendo il già risicato consenso di cui godevano tra la popolazione.

Radio France International sostiene che Jnim e la giunta stiano trattando per porre fine agli scontri, ma i militari hanno smentito.