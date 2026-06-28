Paura per Harry Styles, colpo di calore durante il concerto e quasi si strozza con l'acqua: deve stendersi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Paura per Harry Styles. Durante l’ultimo suo concerto a Londra, la pop star ha patito un colpo di calore e, mentre provava a refrigerarsi con dell’acqua, ha rischiato di strozzarsi. Momenti di apprensione per i suoi fan che lo hanno visto cadere sul palco e rialzarsi solo dopo diversi secondi. Nessun problema però per l’ex One Direction che ha poi completato la sua esibizione.

Paura per Harry Styles: deve interrompere il concerto, come sta

Fan di Harry Styles in allarme per un piccolo malore che ha colpito il noto cantante.

Mentre si stava esibendo a Wembley, il 32enne di Redditch si è dovuto fermare e sdraiarsi sul palco per recuperare le condizioni fisiche ottimali e proseguire quindi con il suo show.

Colpo di calore, beve e si strozza con l’acqua: cos’è successo all’ex One Direction

Sforzo fisico, grande caldo e cattiva digestione dell’acqua assunta per refrigerarsi: sarebbero queste le cause del malore che ha colpito Harry Styles durante il suo ultimo concerto a Londra, al Wembley Stadium, andato in scena nella serata di venerdì 26 giugno.

Lo show, parte del suo tour mondiale, ha vissuto una parentesi inattesa e che ha gettato nel panico – per qualche secondo – i tanti fan che seguivano l’esibizione dallo storico stadio inglese o in streaming online da tutto il mondo. È noto come Styles durante i suoi concerti non si risparmi e, anzi, si scateni con balli, corse e un notevole dispendio fisico. Proprio per questo, la pausa che si è dovuto prendere ha fatto spaventare gli spettatori, consci del fatto che tali sforzi, di solito, non portano a conseguenze sullo stato fisico del cantante.

Preoccupate le reazioni al video che è diventato ben presto virale online. “Respira Harry!”, “Ho quasi avuto un infarto guardando il live streaming!”, “Pensavo che fosse svenuto”, “Sta bene?”, “Dovrebbe stare più attento, faceva un caldo incredibile”: questo il tenore dei commenti che si leggono tra i fan che hanno anche polemizzato sul fatto che nessuno dello staff si fosse precipitato sul palco per assistere l’artista e capire cosa stesse succedendo.

Apprensione per il cantante: deve stendersi sul palco

Mentre stava cantando “As It Was”, il brano che chiude abitualmente i suoi concerti, Harry Styles stava eseguendo una delle sue mosse iconiche (soprannominata dai fan “whale“, “balena”). Il cantante di solito sputa dell’acqua verso l’alto in una scenografia che utilizza per chiudere la sua esibizione. Questa volta però qualcosa è andato storto e, forse a causa del grande caldo, stava quasi per strozzarsi.

Una parte del liquido gli sarebbe andata di traverso, provocandogli un colpo di tosse. Quindi Styles, dopo essersi coperto la bocca con il pugno e con un respiro affannoso, si è accasciato sul palco. Il crollo del cantante è durato una ventina di secondi prima che lo stesso si sedesse a rifiatare e recuperare le forze, prima di ricominciare il suo show per poi salutare il pubblico e rifugiarsi dietro alle quinte.

Inevitabile collegare il piccolo colpo di calore che ha accusato Harry Styles alla morsa che sta tenendo in scacco l’Italia ma anche l’Europa tutta, compresa la Gran Bretagna. Venerdì 26 giugno è stato registrato come il giorno più caldo del mese nel Regno Unito con temperature che hanno raggiunto i 37,5 gradi.