Paura per i funerali di Beatrice di Bordighera morta a 2 anni, ci sarà anche la madre: le scelte del Prefetto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La Procura di Imperia ha concesso il nulla osta per la restituzione della salma della piccola Beatrice, morta il 9 febbraio a Bordighera, consentendo la programmazione delle esequie dopo mesi di indagini. I funerali si terranno venerdì 14 febbraio. L’evento richiama una forte attenzione pubblica, per questo le autorità locali stanno valutando se predisporre un piano straordinario per garantire l’ordine pubblico.

La gestione dell’ordine pubblico per i funerali

La cerimonia, come anticipato, si terrà venerdì 14 agosto alle ore 16 presso la chiesa di Terrasanta. A celebrare il rito sarà il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta.

La Questura e la Prefettura prevedono un afflusso massiccio di persone. La robusta copertura mediatica potrebbe portare alla partecipazione di centinaia di cittadini.

ANSA

Tuttavia, a complicare la situazione è la prevista presenza dei genitori della piccola. Entrambi hanno ricevuto l’autorizzazione a partecipare alle esequie, creando un quadro delicato sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza cittadina.

Il padre biologico Maurizio Rao giungerà dalla struttura detentiva in cui si trova recluso per un reato che non riguarda la morte della figlia. Anche la madre Emanuela Aiello sarà presente. La donna, ricordiamo, si trova in custodia con l’accusa di maltrattamenti aggravati culminati nel decesso.

Le misure di sicurezza previste per l’ultimo saluto a Beatrice

In vista dell’evento è stato fissato un tavolo tecnico in Prefettura per definire i dettagli operativi. All’incontro parteciperanno i responsabili delle forze dell’ordine e il sindaco per concordare un piano di sorveglianza adeguato. Lo riporta Open.

L’obiettivo prioritario è evitare possibili momenti di tensione tra i presenti. I dispositivi disposti coordineranno le modalità di accesso alla chiesa e garantiranno il controllo rigoroso dell’intera area urbana circostante.

Gli approfondimenti sulla bimba morta

La restituzione della salma segue il completamento degli accertamenti medico legali ordinati dalla magistratura. La perizia sul capello, eseguita dal professor Francesco Ventura, ha stabilito la causa del decesso in un’emorragia cerebrale acuta.

Parallelamente il giudice Massimiliano Botti ha autorizzato l’incidente probatorio richiesto dai legali Bruno Di Giovanni e Laura Corbetta. Tale provvedimento consentirà l’ascolto e la raccolta delle testimonianze in forma protetta delle sorelle maggiori della piccola Beatrice.