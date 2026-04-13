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Due arresti per tentata rapina e resistenza, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto la scorsa notte a Como. Un giovane tunisino di 22 anni e un italiano di 16 anni sono stati fermati dopo aver aggredito diversi passanti in via Varese, senza alcuna ragione apparente, e aver tentato di sottrarre un monopattino a un ragazzo straniero. I due sono stati anche denunciati per minacce e percosse.

Passanti aggrediti a Como

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno a mezzanotte in via Varese, nel centro cittadino di Como.

La Sala Operativa della Questura ha inviato le pattuglie della Squadra Volante dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a due persone che stavano aggredendo i passanti.

L’intervento della Polizia e la fuga dei sospetti

All’arrivo degli agenti, i due giovani hanno tentato di fuggire rapidamente. Tuttavia, sono stati raggiunti dopo un breve inseguimento.

Durante il fermo hanno opposto una violenta resistenza, colpendo i poliziotti con calci e pugni. Nonostante ciò sono stati immobilizzati e condotti all’interno dell’auto di servizio.

Le testimonianze dei presenti

Poco dopo l’arresto, sei persone si sono avvicinate agli agenti per testimoniare quanto accaduto. Secondo i loro racconti, il 22enne tunisino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, e il 16enne italiano residente a Cantù, avevano aggredito chiunque transitasse in via Varese.

In particolare si erano accaniti con particolare violenza su un ragazzo straniero, colpendolo ripetutamente alla testa con bottiglie di vetro, tentando di sottrargli il monopattino e rovistando nelle sue tasche dopo averlo immobilizzato.

Le minacce e la tentata rapina

Durante l’aggressione i due fermati avrebbero anche rivolto gravi minacce alla vittima, intimandogli di consegnare il denaro e i propri averi con frasi come: “Dacci i tuoi soldi o ti ammazziamo” e: “Dammi tutto quello che hai altrimenti ti ammazziamo”.

Il tentativo di rapina non è però andato a buon fine grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Portati in Questura, sono stati effettuati ulteriori controlli sui due giovani. Il 22enne tunisino è risultato avere precedenti penali e di polizia, mentre il 16enne italiano aveva a carico solo precedenti di polizia.

IPA