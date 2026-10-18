Paura per i passeggeri di un aereo in Nigeria, il portellone del Bombardier si stacca poco dopo il decollo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Momenti di grande paura su un aereo decollato da Abuja, in Nigeria. Il portellone del velivolo, un Bombardier Challenger 604 gestito dalla compagnia Triton Aviation, si è staccato pochi minuti dopo il decollo. L’aereo si trovava a circa mille metri di altezza. Il comandante ha effettuato un atterraggio di emergenza nello stesso aeroporto. Nessun ferito tra le 9 persone a bordo, di cui 6 passeggeri.

Paura in volo, aereo perde il portellone

Il volo diretto a Lagos, capitale della Nigeria, è decollato giovedì 15 ottobre dall’aeroporto di Abuja.

Secondo quanto riportato dal Nigerian Safety Investigation Bureau (NSIB), l’organismo nigeriano incaricato delle indagini sulla sicurezza aeronautica, il comandante ha lanciato un mayday mentre si trovava a un’altezza di circa 3.500 piedi, pari a poco più di mille metri. Il portellone del velivolo si era staccato, creando il panico tra i sei passeggeri a bordo.

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Recuperato il portellone, al via gli accertamenti tecnici

Fortunatamente, nel giro di una ventina di minuti, il capitano ha effettuato un atterraggio di emergenza nello stesso aereoporto di partenza e per le nove persone a bordo non ci sono state conseguenze.

Il portellone del velivolo è precipitato su un terreno agricolo alla periferia di Abuja, dove è stato recuperato da alcuni agricoltori locali.

Il reperto è stato trasferito nell’hangar dell’NSIB, l’ente nigeriano per la sicurezza dei trasporti, dove sarà esaminato per verificare le condizioni dei meccanismi di apertura, delle serrature e dei sistemi di fissaggio.

L’inchiesta sul Challenger 604 coinvolto nell’incidente

L’NSIB ha avviato un’indagine per chiarire le cause del distacco e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono state formulate ipotesi sulle responsabilità. Gli accertamenti riguarderanno delle autorità della Nigeria, tra gli altri aspetti, la manutenzione del velivolo, il funzionamento dei sistemi di chiusura e le procedure seguite dall’equipaggio.

L’aereo coinvolto nell’incidente è un Challenger 604, business jet bimotore prodotto da Bombardier e utilizzato per voli executive e charter. Il portellone si è staccato a circa 3.500 piedi di quota: il rapido rientro avrebbe contribuito a contenere le conseguenze dell’emergenza, riducendo sensibilmente i rischi legati alla depressurizzazione della cabina.