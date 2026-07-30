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Sette giovani sono stati colpiti da provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (D.A.C.U.R.) a seguito di una rissa aggravata avvenuta l’11 luglio a Fiuggi. I provvedimenti, emessi dal Questore della Provincia di Frosinone, sono stati adottati per prevenire il rischio di ulteriori reati e garantire la sicurezza pubblica nei locali della città termale.

I fatti a Fiuggi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Frosinone ha emesso sette provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, noti come D.A.C.U.R., nei confronti di altrettanti giovani.

L’istruttoria è stata condotta dalla Divisione Anticrimine su impulso del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fiuggi, dopo che era emerso un quadro indiziario particolarmente grave a carico dei soggetti coinvolti nella rissa aggravata scoppiata in Piazza Spada.

La rissa in Piazza Spada

L’episodio che ha portato all’adozione dei provvedimenti risale all’11 luglio, quando una violenta rissa ha coinvolto sette giovani, sia italiani che stranieri, nella centrale Piazza Spada di Fiuggi.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare i responsabili, nei confronti dei quali è stato accertato un elevato grado di pericolosità sociale.

Quattordici anni complessivi di Daspo Willy

Alla luce della gravità delle condotte contestate, il Questore ha disposto l’applicazione di complessivi 14 anni di D.A.C.U.R., vietando l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento situati nel comune di Fiuggi.

La misura, nota anche come Daspo Willy, è stata adottata per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di prevenire la commissione di ulteriori reati e il rischio di reiterazione di comportamenti violenti nei luoghi della movida.

Controlli rafforzati e coinvolgimento delle forze dell’ordine

Il rispetto dei provvedimenti sarà garantito attraverso servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato, con il supporto delle altre Forze di Polizia.

I giovani destinatari del Daspo risultano residenti nei comuni di Fiuggi, Trivigliano e Alatri, e saranno quindi sottoposti a una costante vigilanza per evitare il ritorno nei luoghi oggetto del divieto.

Sospensione della licenza per un locale di Piazza Spada

In seguito alle indagini sulla rissa, il Questore della Provincia di Frosinone ha anche disposto la sospensione della licenza per 20 giorni di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande situata nella nota Piazza Spada.

Il locale era frequentato dai sette soggetti coinvolti nella rissa e da altre persone con precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. La sospensione rappresenta un ulteriore strumento di prevenzione per evitare che simili episodi si ripetano.

IPA