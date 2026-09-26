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È stato eseguito un accompagnamento presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) nei confronti di uno straniero, dopo che si era reso protagonista di comportamenti giudicati allarmanti per i residenti di un quartiere cittadino. Il provvedimento, finalizzato all’espulsione dal territorio nazionale, è stato disposto dalla Polizia di Stato nella giornata di ieri a Foggia.

Paura per alcuni residenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività della Questura di Foggia volte al contrasto dell’immigrazione irregolare e all’esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

L’intervento è stato motivato da una serie di comportamenti ritenuti censurabili, che avevano suscitato preoccupazione tra gli abitanti di un quartiere cittadino.

L’attività della Questura di Foggia

Nel corso dell’anno, la Questura di Foggia ha intensificato le azioni contro l’immigrazione irregolare. Secondo i dati forniti, sono stati adottati 134 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale.

Di questi, 50 ordini sono stati eseguiti con l’obbligo di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, mentre 29 rimpatri sono avvenuti con accompagnamento immediato alla frontiera. Inoltre, 45 accompagnamenti sono stati effettuati presso i CPR nazionali per il successivo rimpatrio e sono state adottate 10 misure alternative. A queste attività si aggiungono anche 8 allontanamenti comunitari.

Le motivazioni dell’espulsione

L’accompagnamento presso il CPR è stato disposto a seguito di comportamenti che hanno destato allarme tra i residenti. La Polizia di Stato ha ritenuto necessario intervenire per garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica, adottando la misura dell’espulsione come risposta a situazioni considerate incompatibili con la permanenza sul territorio nazionale.

Il contrasto all’immigrazione irregolare

L’azione della Questura di Foggia si inserisce in una strategia più ampia di controllo e prevenzione dell’immigrazione irregolare. L’obiettivo è quello di assicurare il rispetto delle norme e tutelare la sicurezza dei cittadini, attraverso l’esecuzione di provvedimenti amministrativi e l’adozione di misure immediate nei confronti di chi si rende responsabile di comportamenti ritenuti pericolosi o non conformi alle regole di convivenza.

IPA