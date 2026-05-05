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Furti con strappo e rapine di collane: queste sono le accuse che hanno portato all’arresto di due persone a Firenze. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di un cittadino marocchino di 35 anni e di una giovane italiana di 21 anni, ritenuti responsabili di una serie di episodi criminosi avvenuti nel centro cittadino. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze.

L’intervento a Firenze

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dopo un’attenta attività investigativa. Gli agenti della Squadra Mobile fiorentina hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, riuscendo così a collegare la coppia a tre episodi criminosi avvenuti a Firenze nel 2024.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura.

Le indagini hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la sequenza degli eventi attribuiti ai due indagati. Nel mese di aprile 2024, in orario notturno, il cittadino marocchino e la giovane italiana avrebbero agito insieme per strappare dal collo di una turista straniera una collana d’oro. L’azione, rapida e violenta, è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza, che hanno fornito elementi utili all’identificazione dei presunti responsabili.

Nel mese di maggio 2024, sempre durante la notte, la coppia avrebbe tentato di rapinare altre due turiste straniere, cercando di sottrarre con forza i monili che indossavano. In questo caso, però, le vittime sono riuscite a opporre resistenza, impedendo ai malviventi di portare a termine il furto. Anche questo episodio è stato documentato dalle immagini delle telecamere, che hanno permesso agli investigatori di rafforzare il quadro indiziario a carico dei due sospettati.

L’ultimo episodio contestato risale al mese di agosto 2024, quando il 35enne e la 21enne avrebbero sottratto ad un’anziana signora una collana e due ciondoli. Anche in questo caso, l’azione si sarebbe svolta nel centro cittadino, in orario notturno, con modalità analoghe a quelle già riscontrate nei precedenti episodi.

Le accuse e la posizione degli indagati

La Procura della Repubblica di Firenze ha coordinato le indagini che hanno portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due giovani sono ritenuti responsabili di furti con strappo e rapine aggravate, reati commessi ai danni di turiste straniere e di un’anziana residente nel centro cittadino. Le contestazioni sono state formulate sulla base delle prove raccolte durante le indagini, in particolare grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze delle vittime.

Il contesto e le reazioni

Gli episodi contestati si sono verificati nel cuore di Firenze, una delle città italiane più frequentate da turisti, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini, commercianti e istituzioni per prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità che possono compromettere la sicurezza e l’immagine della città.

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato rappresenta un segnale importante nella lotta ai reati predatori che colpiscono soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione, come turisti e anziani. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti in città nei mesi scorsi.

IPA