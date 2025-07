Paura per il maxi incendio a Orosei, fiamme minacciano resort e case: soccorsi ed evacuazioni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Vasto incendio in corso a Orosei, in provincia di Nuoro in Sardegna. Dalle 9 della mattina del 28 luglio i vigili del fuoco sono al lavoro in località Sos Alinos con quattro squadre e dieci mezzi del Comando di Nuoro. Sono stati evacuati, al momento, un resort e ben sessanta abitazioni raggiunte e lambite dal fumo secondo i media locali. Impiegati anche Canadair e altri elicotteri del servizio regionale oltre a quelli dei Vigili del Fuoco. Si sta intervenendo anche via terra con l’ausilio del Corpo forestale e della Protezione civile. Diramata allerta rossa per pericolo estremo di incendi su tutta la costa orientale della Sardegna. Il Comune di Siniscola, adiacente a Orosei, ha già preso provvedimenti urgenti. È scattato il divieto di accesso a due spiagge e alla pineta di Mandras.

Incendio a Orosei, cosa è successo

L’incendio a Orosei è divampato nelle campagne di Cala Liberotto, località rinomata della costa nuorese e tra le più frequentate della zona.

Ad alimentare le fiamme il vento di maestrale particolarmente intenso e la presenza di vegetazione secca dovuta alla stagione estiva.

ANSA Le immagini dell’incendio a Orosei dai Canadair

Secondo l’Unione Sarda sono state evacuate circa 60 abitazioni in località Sos Alinos per un totale di circa 150 persone, in via precauzionale.

Temporaneamente gli evacuati, a causa dell’incendio a Orosei, sono stati accolti in strutture messe a disposizione del comune e da volontari.

Nella vasta zona interessata dal maxi incendio sono presenti anche numerose attività ricettive ma anche aree agricole per questo c’è particolare attenzione per il divampare delle fiamme.

Il resort evacuato, sempre secondo l’Unione Sarda, sarebbe il residence “Gli Ontani”. Per quanto riguarda la viabilità, dopo una temporanea chiusura, è stata riaperta la statale 125 che collega Orosei a Siniscola.

L’appello del sindaco

Il Comune di Orosei ha lanciato un appello urgente alla popolazione.

È fondamentale per non intralciare le operazioni di soccorso e favorire una corretta viabilità non recarsi sul luogo dell’incendio.

Attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare le operazioni di spegnimento dell’incendio ad Orosei e individuati tra i punti di accoglienza una la Sala Consiliare del comune sardo.

Allerta rossa in Sardegna per rischio incendi

La Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta incendi per la giornata del 28 luglio.

Il bollino rosso riguarda la fascia orientale dell’isola, bollino arancione per la restante provincia di Nuoro.

Purtroppo, riferisce la Protezione civile, le condizioni meteo sono tali da poter generare incendi intensi e di elevata velocità di propagazione che potrebbero necessitare dell’intervento della flotta aerea statale.

Gli altri incendi

Nella giornata del 28 luglio si sono sviluppati altri roghi in Sardegna.

Tra le aree interessate c’è Villacidro nella provincia del Medio Campidano, Pattada località in provincia di Sassari e Sorgono, anche questa nella zona di Nuoro.