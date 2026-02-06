Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti per rapina aggravata: questo il risultato dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata del 2 febbraio in un’attività commerciale della zona Buon Pastore, a Modena. Un cittadino italiano di 42 anni e un cittadino ghanese di 37 anni sono stati fermati dopo aver aggredito il titolare del negozio e aver sottratto il contenuto del registratore di cassa.

Paura in un negozio a Modena

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato l’intervento è scattato intorno alle 21.50 del 2 febbraio, quando la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione di rapina tramite il numero di emergenza 112 NUE.

Il titolare di un esercizio commerciale in zona Buon Pastore ha riferito di essere stato aggredito da due persone: una lo ha afferrato alle spalle trascinandolo sul retro del negozio, mentre l’altra si è impossessata del registratore di cassa. Dopo il colpo i due si sono dati alla fuga.

L’intervento della Polizia e l’identificazione dei sospetti

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno raccolto le prime informazioni e analizzato le immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale.

Grazie a questi elementi è stato possibile riconoscere con certezza uno dei due presunti autori della rapina, il 42enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

La cattura dopo il tentativo di fuga

Gli agenti si sono quindi diretti nei pressi dell’abitazione dell’uomo identificato dove sono riusciti a individuare e bloccare entrambi i sospettati, nonostante un tentativo di fuga.

Durante la perquisizione, è stata recuperata la somma di denaro sottratta poco prima, insieme a diverse monete corrispondenti a quelle contenute nel registratore di cassa del negozio.

Le misure cautelari e la posizione degli indagati

Nella giornata del 4 febbraio il Giudice per le Indagini Preliminari (brevemente noto come Gip) ha convalidato l’arresto dei due uomini e ha disposto per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

Si ricorda che, come previsto dalla legge, gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a una eventuale sentenza di condanna definitiva.

