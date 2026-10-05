Paura per il volo British Airways Londra-Chicago, emergenza a bordo e perdita di quota: cos'è successo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il volo British Airways 295, partito da Londra Heathrow e diretto a Chicago, è stato costretto a rientrare all’aeroporto dopo un’ora di volo a seguito di una brusca discesa di quota, da 11 mila a 2 mila metri di altitudine, avvenuta quando il velivolo si trovava sopra l’Irlanda. Le ragioni non sono chiare, ma dal codice di emergenza e dal comportamento dei piloti il problema potrebbe essere stata la depressurizzazione della cabina.

Aereo in picchiata sopra l’Irlanda

Il volo British Airways 295 partito oggi alle 12 da Londra Heathrow e diretto a Chicago è stato costretto a tornare all’aeroporto d’origine a causa di un’emergenza ancora non identificata.

I piloti avrebbero effettuato una discesa controllata, da 11 mila a circa 2 mila metri di altitudine, comunicando il codice di emergenza generale 7700.

ANSA

La notizia aveva inizialmente causato preoccupazione, soprattutto per il recente episodio del volo Flydubai diretto verso Israele e dirottato dal copilota.

L’atterraggio senza nessun ferito

Al momento dell’emergenza l’aereo era partito da circa un’ora e si trovava sopra all’Irlanda. I piloti avrebbero valutato un atterraggio d’emergenza, stando a quanto riporta il sito specializzato AirLive.

Avrebbero però poi optato per un rientro a Heathrow, non l’aeroporto più vicino. Un segnale quindi che la propulsione dell’aereo funzionava.

Alcune immagini dell’atterraggio evidenziano che, nella cabina dei passeggeri, erano scese le maschere per l’ossigeno.

Le ipotesi sull’origine dell’emergenza

Non è chiaro cosa abbia causato l’emergenza che ha costretto questo volo all’atterraggio.

Sempre secondo AirLive, il comportamento dei piloti e il codice di emergenza utilizzato potrebbero indicare che l’emergenza che ha colpito l’aereo abbia causato una depressurizzazione della cabina.

Questo significa che l’aria nella cabina dell’aereo, che ha la composizione di quella dell’aeroporto di partenza, sarebbe fuggita all’esterno, e sarebbe stata sostituita da quella più rarefatta che si trova a 11 mila metri, quasi impossibile da respirare per la mancanza di ossigeno.

I piloti avrebbero quindi potuto decidere per una discesa controllata in modo da tornare a un’altitudine in cui l’aria è più densa. Questo spiegherebbe anche la presenza delle mascherine per l’ossigeno.