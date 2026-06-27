Paura per Imma Battaglia in autostrada, "Vive per miracolo, si è bloccato il motore a 120 all'ora"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’attivista Imma Battaglia ha rischiato un grave incidente automobilistico in autostrada dopo che la sua macchina ha improvvisamente smesso di funzionare mentre la 66enne stava viaggiando in autostrada. La vettura avrebbe subito un blocco improvviso del motore mentre viaggiava ai 120 chilometri orari sulla A1 Napoli-Roma, a poca distanza dalla diramazione Roma Sud.

Il racconto di Imma Battaglia

Nella giornata di ieri 26 giugno Imma Battaglia, storica attivista per i diritti LGBT+, ha pubblicato un video sui propri profili social in cui ha raccontato di un grave guasto alla sua automobile in autostrada.

Il problema avrebbe causato un improvviso blocco del motore e sarebbe avvenuto sulla A1, a pochi chilometri dalla diramazione Roma Sud, in direzione nord.

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“Per fortuna eravamo nella corsia di destra, altrimenti si sarebbe inchiodato in una corsia centrale o di sorpasso e saremmo morte noi e un sacco di macchine dietro di noi” ha raccontato Battaglia.

L’auto quasi nuova

Battaglia ha più volte sottolineato che l’auto fosse stata acquistata molto di recente: “Neanche un anno, con 14.000 chilometri, improvvisamente, mentre eravamo in autostrada, si è fermato il motore” ha dichiarato nei suoi video.

Nella didascalia del suo video su Instagram, l’attivista ha anche specificato che tutti i tagliandi del veicolo sono stati fatti regolarmente, a sottolineare che non dovrebbe trattarsi di un problema di mancata manutenzione.

L’attivista si è anche lamentata del “pessimo soccorso” ricevuto dopo aver segnalato il guasto.

La paura e la possibile denuncia

Battaglia ha raccontato nei particolari soprattutto la paura provata nel momento del blocco: “Non so spiegare la paura che ho provato nel razionalizzare che la macchina che stavo portando, a 120 chilometri orari si sia bloccata di colpo. È stato un caso che fossimo a destra. È stato un caso che non sia accaduta una strage”.

“Trovo giusto dover denunciare una cosa che ha dell’incredibile, macchine ‘nuove, tecnologiche, sicure’, che di sicuro non hanno nulla” ha continuato.

Battaglia ha infine minacciato di denunciare il costruttore dell’auto. Al momento non è ancora chiara però quale sia stata l’effettiva causa del blocco del motore.