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Un 31enne italiano è stato fermato per minaccia aggravata e possesso illecito di uniforme militare dopo aver puntato una pistola all’autista di un autobus. L’uomo, accompagnato da una giovane donna, è stato individuato e bloccato dalla Polizia in un bar di viale Europa, a Vicenza, grazie alle segnalazioni e alle immagini di videosorveglianza.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 29 maggio, intorno alle 15:30, a Vicenza.

La centrale operativa ha ricevuto una chiamata di emergenza al 113 che segnalava la presenza di una persona armata di pistola a bordo di un autobus di linea. L’uomo, insieme a una giovane donna, era stato visto scendere dal mezzo in via Btg. Frammarin.

L’individuazione dei sospetti

Grazie alle descrizioni dettagliate fornite durante la telefonata, le Volanti della Questura sono riuscite a localizzare i due soggetti poco dopo all’interno di un bar situato in viale Europa. Gli agenti hanno immediatamente proceduto alla perquisizione personale di entrambi.

Durante la perquisizione, nello zainetto del 31enne cittadino italiano è stata rinvenuta una pistola a gas, priva del tappo rosso obbligatorio, che riproduceva fedelmente una Colt “Rail Gun”. All’interno dello stesso zaino è stata trovata anche un’uniforme di tipo militare. Entrambi gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro penale.

La ricostruzione dei fatti: minacce all’autista

Dalla successiva ricostruzione, supportata anche dalle immagini registrate all’interno dell’autobus, è emerso che sia il 31enne sia la giovane donna erano saliti a bordo senza titolo di viaggio.

L’autista, accortosi della situazione, si era rifiutato di proseguire la corsa. A quel punto, il sospetto ha estratto la pistola e l’ha puntata alla testa dell’autista, minacciandolo e pretendendo di essere accompagnato al Pronto Soccorso.

L’intervento dell’autista e l’arrivo della Polizia

L’autista, mantenendo la calma, ha indicato la fermata di via Btg. Frammarin come la più vicina all’ospedale, convincendo così i due a scendere dal mezzo.

Subito dopo, ha contattato il 113 fornendo una descrizione dettagliata dei soggetti, permettendo così un rapido intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini e le accuse

I due sono stati accompagnati in Questura per i rilievi fotodattiloscopici. Al termine degli accertamenti, il 31enne è stato formalmente indagato in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata a incaricato di pubblico servizio, finalizzata a costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri, e per possesso illecito di uniforme militare con segni distintivi.

IPA