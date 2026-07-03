Paura per la cassiera di una sala slot di Taranto, minacciata con coltello da un cliente a scopo di rapina
Un 28enne è stato arrestato dalla Polizia a Taranto per tentata rapina aggravata in una sala slot: minacciava la cassiera con un coltello.
Un arresto per tentata rapina aggravata, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato nei pressi di una sala slot di Taranto. Un giovane di 28 anni è stato fermato dopo aver minacciato la cassiera con un coltello, tentando di farsi consegnare l’incasso del locale.
- Cos'è successo in una sala slot a Taranto
- L’intervento e l’arresto
- La dinamica della tentata rapina
- La fuga e il fermo
- Le prove e la conferma dei fatti
Cos’è successo in una sala slot a Taranto
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Oberdan a Taranto, dove il personale della Squadra Volante è intervenuto a seguito di una segnalazione di tentata rapina presso una sala slot.
La chiamata d’emergenza è partita dalla cassiera, vittima dell’aggressione, che ha fornito una descrizione dettagliata dell’autore.
L’intervento e l’arresto
Gli agenti hanno rapidamente circoscritto l’area attorno al locale, riuscendo a individuare il presunto responsabile della tentata rapina.
L’uomo, corrispondente alle indicazioni fornite dalla vittima, è stato sottoposto a perquisizione personale. Nelle sue tasche è stato rinvenuto un coltello da cucina con una lama seghettata di circa 10 cm.
La dinamica della tentata rapina
Dalle dichiarazioni raccolte dalla dipendente della sala slot, è emerso che il giovane si era avvicinato con il pretesto di cambiare una banconota da 50 euro.
Improvvisamente, ha estratto il coltello e ha minacciato la cassiera, intimandole di consegnare l’intero incasso. La donna, spaventata, si è chiusa all’interno del vano cassa, mentre il 28enne ha minacciato di prendere in ostaggio i clienti presenti nella sala scommesse, che fino a quel momento erano ignari di quanto stava accadendo.
La fuga e il fermo
Resosi conto delle difficoltà nel portare a termine la rapina, il giovane ha desistito e si è allontanato rapidamente dai locali.
Tuttavia, a pochi metri di distanza, ha trovato i poliziotti che lo hanno immediatamente fermato e condotto nell’auto di servizio.
Le prove e la conferma dei fatti
L’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza interno ha confermato la versione fornita dalla vittima. Tutti gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e il 28enne è stato arrestato per tentata rapina aggravata.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.