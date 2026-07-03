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Un arresto per tentata rapina aggravata, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato nei pressi di una sala slot di Taranto. Un giovane di 28 anni è stato fermato dopo aver minacciato la cassiera con un coltello, tentando di farsi consegnare l’incasso del locale.

Cos’è successo in una sala slot a Taranto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Oberdan a Taranto, dove il personale della Squadra Volante è intervenuto a seguito di una segnalazione di tentata rapina presso una sala slot.

La chiamata d’emergenza è partita dalla cassiera, vittima dell’aggressione, che ha fornito una descrizione dettagliata dell’autore.

L’intervento e l’arresto

Gli agenti hanno rapidamente circoscritto l’area attorno al locale, riuscendo a individuare il presunto responsabile della tentata rapina.

L’uomo, corrispondente alle indicazioni fornite dalla vittima, è stato sottoposto a perquisizione personale. Nelle sue tasche è stato rinvenuto un coltello da cucina con una lama seghettata di circa 10 cm.

La dinamica della tentata rapina

Dalle dichiarazioni raccolte dalla dipendente della sala slot, è emerso che il giovane si era avvicinato con il pretesto di cambiare una banconota da 50 euro.

Improvvisamente, ha estratto il coltello e ha minacciato la cassiera, intimandole di consegnare l’intero incasso. La donna, spaventata, si è chiusa all’interno del vano cassa, mentre il 28enne ha minacciato di prendere in ostaggio i clienti presenti nella sala scommesse, che fino a quel momento erano ignari di quanto stava accadendo.

La fuga e il fermo

Resosi conto delle difficoltà nel portare a termine la rapina, il giovane ha desistito e si è allontanato rapidamente dai locali.

Tuttavia, a pochi metri di distanza, ha trovato i poliziotti che lo hanno immediatamente fermato e condotto nell’auto di servizio.

Le prove e la conferma dei fatti

L’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza interno ha confermato la versione fornita dalla vittima. Tutti gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e il 28enne è stato arrestato per tentata rapina aggravata.

IPA