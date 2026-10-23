Paura per la manifestazione di sabato 24 ottobre in diverse città da Milano a Roma, negozianti terrorizzati

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È alta l’allerta a Milano per il timore che che sabato 24 ottobre possano ripetersi nuovi disordini come quelli andati in scena lo scorso weekend. Per domani è stata convocata una manifestazione in centro dal neonato “Movimento 17 ottobre“, i negozianti hanno paura che gruppi di giovani possano devastare le vetrine e saccheggiare i locali, come accaduto giorni fa. Non solo Milano però, sono previste manifestazioni anche in diverse altre città, come Roma, Napoli, Torino, Bologna e Firenze.

Milano, paura per la manifestazione di sabato 24 ottobre

Milano si prepara a vivere un altro weekend di proteste, con la paura che possano ripetersi le violenze e i disordini visti lo scorso fine settimana.

Per domani, sabato 24 ottobre, è stata convocata una manifestazione in piazza Duomo dal “Movimento 17 ottobre“, sigla nata dopo gli scontri di una settimana fa.

ANSA

I negozianti delle vie dello shopping sono terrorizzati che possano ripetersi i saccheggi visti lo scorso weekend.

C’è anche il rischio che ai giovanissimi, nuovi contestatori possano unirsi i movimenti antagonisti, storici protagonisti degli scontri di piazza.

La città è blindata con un imponente dispositivo di sicurezza, oltre alle forze dell’ordine ci saranno anche 500 parà della Folgore: non avranno poteri di polizia giudiziaria ma potranno fare pattugliamenti.

Sala ai negozianti milanesi: “Non chiudete”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha rivolto un appello ai negozianti, ripreso da ANSA, invitandoli a non chiudere le attività: “Più che un invito non posso fare, poi sarà la loro decisione. Se si diffonde il panico poi non succede più nulla, cercherò di andare a fare acquisti in un negozio anch’io”.

Manifestazioni anche a Roma e Napoli

Non solo Milano, sabato 24 ottobre sarà una giornata “calda” anche in altre città, a partire da Roma.

Nella Capitale sono previsti due cortei autorizzati: uno di Gioventù Nazionale, con circa 700 persone attese, e uno contro la guerra organizzato dall’associazione “Asse antimperialista”, a cui potrebbero partecipare migliaia di persone.

Ma a preoccupare di più è il raduno del Movimento 17 ottobre convocato online al Circo Massimo. Il timore è che gruppi di ragazzi e giovanissimi possano dar vita a disordini come quelli visti a Milano una settimana fa.

Mentre un’altra protesta è stata convocata in piazza del Popolo da un’altra sigla semisconosciuta, “Noi siamo il popolo”.

Anche a Napoli si temono disordini come a Milano: per domani è stata convocata una manifestazione contro il caro vita in piazza Garibaldi.

Appelli e slogan si rincorrono tra chat e social, riferisce il Corriere della Sera, i promotori sembrano soggetti poco conosciuti e non legati alle sigle che hanno dato vita alle principali manifestazioni degli ultimi anni nel capoluogo campano.

Timori anche a Torino, Bologna e Firenze

Allerta anche a Bologna, dove già lo scorso fine settimana si sono registrati scontri nella zona della stazione ferroviaria.

Per sabato 24 ottobre è stata convocata una manifestazione dal neonato Movimento 17 ottobre, senza alcuna comunicazione in Questura.

Sotto osservazione le stazioni, non solo quella di Bologna ma anche quelle dell’hinterland, per monitorare il flusso di giovani verso la città.

Anche a Torino è alta l’attenzione sull’ordine pubblico, sempre per iniziative promosse sui social dal Movimento 17 ottobre.

Per domani è inoltre prevista in piazza Castello una manifestazione organizzata dal coordinamento “Torino è contro il riarmo”.

Si temono violenze anche a Firenze, dove sono attese due manifestazioni: una in piazza Signoria lanciata da “Noi il popolo” e un’altra del Movimento 17 ottobre in piazza Santa Maria Novella.