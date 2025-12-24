Paura per la sorella di Messi, incidente prima del matrimonio: Suv contro un muro, ustioni e vertebre rotte

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un grave incidente ha coinvolto María Sol Messi, sorella minore del calciatore Lionel Messi: la 32enne ha perso il controllo del suo Suv mentre guidava a Miami, andando a schiantarsi contro un muro. María Sol ha riportato ferite, fratture e ustioni ed è stata costretta a rinviare il matrimonio che avrebbe dovuto tenersi il 3 gennaio a Rosario, in Argentina.

Incidente per la sorella di Messi

Come confermato dalla madre, Celia Maria Cuccittini, nell’incidente la donna ha riportato un’ustione al polso e la frattura di due vertebre e del tallone.

I medici hanno assicurato che María Sol Messi si trova fuori pericolo, anche se dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione.

IPA

Nella foto: a sinistra la madre di Lionel Messi, Celia Maria Cuccittini, al centro la moglie del calciatore Antonella Roccuzzo e a destra la sorella María Sol

Matrimonio di María Sol Messi rinviato

Proprio per questo motivo, il matrimonio è stato posticipato a data da destinarsi. “Se dovesse rimandare il matrimonio, beh, questa è la cosa meno importante, perché ha una riabilitazione molto lunga”, ha commentato la madre.

Dopo essere stata assistita inizialmente negli Stati Uniti, María Sol ha fatto ritorno in Argentina e si trova ora a Rosario, dove sta seguendo il programma di recupero. La donna trascorrerà le feste natalizie in famiglia insieme a Lionel Messi, già rientrato nel Paese per le vacanze.

María Sol Messi e Julián Arellano

María Sol avrebbe dovuto sposare Julián “Tuli” Arellano, suo compagno da 12 anni e attuale tecnico della categoria Sub 19 dell’Inter Miami.

La loro storia è iniziata nel quartiere La Bajada, a Rosario, durante l’adolescenza, e i due da tempo condividono una lunga vita di coppia. Arellano, inoltre, è da tempo vicino alla famiglia Messi ed è stato presente anche al matrimonio tra Lionel Messi e Antonela Roccuzzo nel 2017.

Sempre riservata e lontana dai riflettori mediatici, María Sol ha costruito la propria carriera nel mondo del design e dell’imprenditoria. Ha lavorato come brand manager per The Messi Store e oggi è titolare della marca di costumi da bagno femminili Bikinis Río, sostenuta anche da Antonela Roccuzzo attraverso i social.