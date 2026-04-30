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Una denuncia per minacce e porto di oggetti atti ad offendere, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri a Frosinone. Una donna straniera è stata fermata dopo aver minacciato alcuni passanti con delle forbici in viale Europa. L’episodio è stato segnalato da un gruppo di ragazzi e ha richiesto anche l’intervento dei sanitari, a causa dello stato di agitazione della donna.

Minacce per le strade di Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, quando una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone stava transitando in viale Europa.

Gli agenti sono stati richiamati da un gruppo di ragazzi che li ha informati della presenza di una donna straniera che stava minacciando i passanti brandendo delle forbici.

La donna fermata in evidente stato di agitazione

Gli operatori di polizia hanno raggiunto la persona indicata, che si trovava ancora sul posto e mostrava un evidente stato di agitazione. La situazione è apparsa subito delicata, tanto da rendere necessario anche l’intervento dei sanitari per prestare assistenza alla donna.

Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno rinvenuto nella disponibilità della donna le forbici utilizzate per minacciare i passanti. L’oggetto è stato immediatamente sequestrato, mentre la donna è stata accompagnata in Questura per le procedure di identificazione e denuncia.

Le accuse e la posizione dell’indagata

La donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per minacce e porto di oggetti atti ad offendere.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i cittadini presenti in viale Europa, una delle arterie principali di Frosinone. La prontezza della segnalazione da parte dei giovani e il tempestivo intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di evitare conseguenze più gravi e di riportare la situazione alla normalità in breve tempo.

IPA