Un cittadino italiano di 55 anni è stato arrestato a Conselice (Ravenna) per rapina aggravata dopo che la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna ha emesso un ordine di carcerazione definitivo. L’uomo dovrà scontare 5 anni e 6 mesi di reclusione per una violenta rapina avvenuta nel 2020 ai danni di una tabaccheria locale.

55enne arrestato a Conselice

L’arresto è avvenuto nella mattinata di ieri durante un servizio di perlustrazione preventiva lungo le principali strade di Conselice (Ravenna). I militari della Stazione locale hanno fermato il 55enne, già oggetto di ricerche, e hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna.

L’episodio che ha portato alla condanna risale al 2020, quando l’uomo aveva compiuto una rapina ai danni di una tabaccheria di Conselice. Secondo la ricostruzione investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione locale e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo il 55enne aveva atteso la titolare all’uscita del negozio. Armato di coltello, l’aveva minacciata e costretta a consegnare l’incasso del fine settimana, una somma prossima ai 10.000 euro.

Indagini e sentenza definitiva

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di identificare il responsabile della rapina. La sua colpevolezza è stata confermata in tutti i gradi di giudizio, fino alla sentenza definitiva che ha disposto la pena detentiva di 5 anni e 6 mesi di reclusione. L’ordine di carcerazione è stato quindi eseguito senza ulteriori indugi.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Rimini, dove sconterà la pena prevista dalla sentenza. L’arresto rappresenta l’epilogo di una vicenda che aveva destato forte preoccupazione nella comunità locale, colpita dalla violenza dell’episodio e dalla minaccia subita dalla titolare della tabaccheria.

