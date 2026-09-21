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Due giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento a Castelvetrano (Trapani). L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, ha portato al sequestro di droga e al ferimento di due agenti di polizia.

L’operazione a Castelvetrano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo (Trapani) hanno arrestato due giovani, un cittadino mazarese nato nel 2004 e un cittadino tunisino nato nel 2002.

Il primo risulta incensurato, mentre il secondo è già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati in materia di stupefacenti.

L’inseguimento sulla S.S. 115 e la fuga pericolosa

L’episodio si è verificato durante un servizio di pattugliamento del territorio a Castelvetrano, lungo la S.S. 115. Gli agenti hanno intercettato l’auto su cui viaggiavano i due giovani, che hanno tentato di sottrarsi a un controllo di polizia.

Ignorando l’ordine di “Alt”, i ragazzi hanno accelerato, raggiungendo una rotatoria dove, violando le regole di precedenza, hanno effettuato manovre rischiose nel tentativo di superare altri veicoli e sfuggire agli agenti.

Il sequestro della droga: crack, cocaina e hashish

Una volta fermati, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare, trovando nella disponibilità dei due 150 grammi di crack e 4 grammi di cocaina. Le sostanze, confezionate in involucri di cellophane, erano state nascoste all’interno di due confezioni di succhi di frutta svuotate.

L’attività di ricerca è poi proseguita presso le abitazioni dei fermati: nell’appartamento del cittadino tunisino sono stati rinvenuti ulteriori 36 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello da cucina di 21 centimetri con la lama sporca di residui di hashish. Tutta la droga è stata sequestrata dopo la pesatura.

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Nel corso dell’operazione, il cittadino mazarese, che era alla guida dell’auto, è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dal fatto che due operatori di polizia sono rimasti feriti durante l’intervento.

Le lesioni riportate dagli agenti sono state causate dalle manovre pericolose e dalla fuga dei due giovani.

Le misure cautelari e la fase delle indagini

Dopo l’udienza di convalida degli arresti, entrambi i fermati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del cosiddetto “braccialetto elettronico”.

L’attività investigativa, coordinata dalla Squadra Mobile di Trapani in collaborazione con il Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, si inserisce in una più ampia strategia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia, con particolare attenzione ai territori di Castelvetrano e Mazara del Vallo.

IPA