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Due giovani sono stati arrestati a Catania dopo una fuga in auto che ha messo a rischio la sicurezza pubblica. I ragazzi, di 19 anni e 21 anni, sono stati fermati dalla Polizia di Stato per aver tentato di sottrarsi a un controllo, coinvolgendo anche le loro compagne e i figli piccoli. L’episodio si è verificato nel centro cittadino e ha richiesto l’intervento di più pattuglie.

L’intervento a Catania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è svolto nel cuore di Catania, dove una pattuglia della squadra volanti ha tentato di fermare un’auto sospetta in via VI Aprile. A bordo si trovavano due giovani, uno originario di Caltagirone e l’altro di Catania, che hanno ignorato l’alt degli agenti e si sono dati alla fuga.

La fuga e l’inseguimento

La vicenda ha avuto inizio quando i poliziotti hanno intimato l’alt a un veicolo in via VI Aprile. I due giovani a bordo, invece di fermarsi, hanno accelerato dirigendosi a tutta velocità verso piazza Giovanni XXIII.

Durante la fuga, il conducente ha effettuato una brusca inversione di marcia, finendo per urtare lateralmente l’auto della Polizia. Nonostante l’impatto, gli agenti hanno continuato a inseguire i fuggitivi, che sono stati bloccati poco dopo in piazza Alcalà.

Minacce e resistenza agli agenti

Una volta fermati, i due giovani sono scesi dall’auto e hanno rivolto minacce agli agenti, mentre altre pattuglie venivano chiamate in supporto.

La situazione è stata riportata alla calma solo dopo l’arrivo dei rinforzi. A bordo dell’auto si trovavano anche le compagne dei due arrestati, ciascuna con in braccio un bambino molto piccolo: uno di 1 anno e uno di soli 6 mesi.

Coinvolgimento delle compagne e ulteriori denunce

Durante il fermo, una delle donne è scesa dal veicolo, tenendo ancora in braccio il figlio, e ha cercato di ostacolare l’operato dei poliziotti, pronunciando frasi offensive.

Per questo comportamento, la giovane è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. La presunzione di innocenza resta valida fino a eventuale condanna definitiva.

Il ritrovamento della mazza chiodata

Durante la perquisizione dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto una mazza chiodata nella disponibilità del 21enne. Per questo motivo, il giovane è stato denunciato anche per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Anche in questo caso, la presunzione di innocenza è garantita fino a sentenza definitiva.

Arresto e provvedimenti giudiziari

Per la fuga pericolosa e la resistenza opposta agli agenti, entrambi i giovani sono stati arrestati. Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, i due sono stati condotti in carcere in attesa del giudizio per direttissima.

Il giudice ha poi convalidato gli arresti e disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio.

L’episodio, avvenuto nel centro di Catania, ha evidenziato ancora una volta i rischi legati ai tentativi di sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine, soprattutto quando vengono coinvolti anche minori. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare i responsabili alla giustizia.

IPA