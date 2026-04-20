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Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato a Martina Franca dopo un inseguimento notturno che ha coinvolto i Carabinieri della Sezione Radiomobile. I fermati, un 33enne e un 52enne residenti nella provincia jonica, sono stati accusati di tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e fuga all’alt imposto dalle forze dell’ordine. L’operazione è stata resa possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che ha notato movimenti sospetti e ha prontamente allertato il numero di emergenza. I Carabinieri sono intervenuti in una via del centro cittadino, sorprendendo i due mentre cercavano di asportare materiale da alcuni furgoni parcheggiati. Alla vista della pattuglia, i sospetti sono fuggiti a bordo di un’auto rubata, dando il via a un inseguimento di circa 15 chilometri nelle campagne circostanti. L’azione si è conclusa con il blocco del veicolo e il recupero della refurtiva, che è stata restituita ai proprietari. I due arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Taranto.

L’operazione a Martina Franca

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio durante la notte quando un cittadino, insospettito da movimenti anomali in una via del centro di Martina Franca, ha deciso di contattare il 112.

La chiamata ha permesso ai militari della Sezione Radiomobile di intervenire tempestivamente, sorprendendo due uomini intenti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, a sottrarre materiale dall’interno di alcuni furgoni parcheggiati nella zona.

La fuga e l’inseguimento nelle campagne

Alla vista della pattuglia, i due sospetti non hanno esitato a darsi alla fuga, salendo rapidamente a bordo di un’autovettura. Ne è nato un inseguimento serrato che si è protratto per circa 15 chilometri lungo le strade interpoderali che attraversano le campagne circostanti Martina Franca.

Durante la fuga, i due hanno messo a rischio la sicurezza della circolazione, tentando in ogni modo di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine.

Il blocco del veicolo e gli accertamenti

L’azione dei Carabinieri si è conclusa con successo: il veicolo in fuga è stato bloccato e i due uomini sono stati fermati. Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che l’auto utilizzata per la fuga era stata rubata in un comune della provincia di Bari.

All’interno del veicolo sono stati trovati utensili e materiale elettrico di sospetta provenienza illecita, ritenuti compatibili con i furti appena segnalati nella zona.

Resistenza e intervento sanitario

Nel corso delle operazioni di fermo, i due uomini avrebbero opposto resistenza ai militari, rendendo necessario l’intervento sanitario.

I Carabinieri coinvolti si sono recati presso l’ospedale di Martina Franca per ricevere le cure del caso. La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari, così come il veicolo rubato, al termine degli accertamenti di rito.

Arresto e trasferimento in carcere

I due arrestati, un 33enne e un 52enne residenti nella provincia jonica, sono stati assicurati alla giustizia con l’accusa di tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e fuga all’alt.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Taranto, dove rimarranno a disposizione della magistratura competente. Si ricorda che per entrambi vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

IPA