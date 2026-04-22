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Due uomini campani sono stati fermati dopo una rocambolesca fuga tra i centri abitati della provincia di Frosinone, al termine di un’operazione lampo condotta dai Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. L’intervento, scattato nel pomeriggio durante un servizio di prevenzione, è stato finalizzato a contrastare il fenomeno delle truffe ai danni di cittadini vulnerabili. I due sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e sottoposti a misure restrittive, tra cui il Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Pofi.

Due arresti a Ceprano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nel territorio di Ceprano (Frosinone), dove i militari dell’Aliquota Operativa erano impegnati in un servizio di osservazione mirato proprio al contrasto delle truffe. Nel corso del pattugliamento, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da una Fiat 500X bianca che si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate.

L’intuito investigativo dei militari ha suggerito che potesse trattarsi di “trasfertisti” in cerca di vittime, e così è stato avviato un pedinamento discreto dell’autovettura.

Il pedinamento e il tentativo di raggiro

La Fiat 500X è stata seguita fino al comune di Pofi (Frosinone). Qui, il passeggero dell’auto è sceso e si è diretto verso il citofono di una casa, pronto a mettere in atto un potenziale raggiro.

A questo punto, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa sono intervenuti per effettuare un controllo, ricevendo immediatamente il supporto dei colleghi della Sezione Radiomobile, giunti in rinforzo. Alla vista delle forze dell’ordine, i due uomini sono risaliti rapidamente a bordo dell’auto e hanno tentato la fuga.

Inseguimento tra i centri abitati e blocco dei sospetti

Ne è nato un inseguimento ad alta tensione, durato diversi chilometri e caratterizzato da una perfetta coordinazione tra le due articolazioni della Compagnia di Pontecorvo.

I militari hanno chiuso ogni possibile via di fuga, costringendo la Fiat 500X a imboccare una strada sterrata particolarmente impervia e senza uscita. Nonostante i due fuggitivi abbiano opposto un’ultima resistenza fisica nel tentativo di sottrarsi al fermo, sono stati immobilizzati e messi in sicurezza dagli operatori.

Identità e precedenti dei fermati

I due uomini fermati sono entrambi campani e già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Dopo essere stati bloccati, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Frosinone per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Per entrambi è stata immediatamente avviata la procedura per il Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Pofi.

Misure aggravate per uno dei due indagati

Per il più anziano dei due, un 50enne già sottoposto a misure cautelari per precedenti specifici legati alle truffe agli anziani, è stato richiesto un aggravamento della misura all’Autorità Giudiziaria.

Questa decisione è stata presa alla luce della recidiva e della pericolosità sociale dimostrata dall’uomo, già coinvolto in analoghi episodi in passato.

IPA