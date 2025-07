Paura per Mario Adinolfi dopo L'Isola dei famosi, ricoverato al rientro in Italia: "Grande spavento"

Mario Adinolfi è stato ricoverato in ospedale a Roma. Il giornalista e naufrago dell’Isola dei Famosi 2025 ha pubblicato un post su Instagram per aggiornare i fan. L’ex politico ha detto di stare bene, di non avere nulla di grave ma di essersi preso un grande spavento. Durante la permanenza in Honduras ha perso circa 34 chili.

Il post di Mario Adinolfi sul ricovero

Mario Adinolfi ha pubblicato quattro foto che lo ritraggono su un letto d’ospedale con una flebo attaccata al braccio.

Il giornalista, nella didascalia, ha spiegato di essere stato ricoverato al rientro a Roma dopo l’esperienza in Honduras.

“Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento”, si legge nel post.

“Perdere decine di chili di peso – ha scritto facendo riferimento alla partecipazione a L’Isola dei Famosi 2025 – stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare.”

L’esperienza a L’Isola dei Famosi 2025

Mario Adinolfi è arrivato secondo nella finale de L’Isola dei Famosi 2025.

ANSA Mario Adinolfi

L’esperienza ha messo il suo fisico a dura prova come ha raccontato in un’intervista a La Repubblica.

“Dal giorno in cui sono uscito di casa ho perso 34 chili, perché c’è stata una fase pre-isola in Honduras in cui ho perso agevolmente i primi 7 chili di liquidi anche per la pesantissima umidità”, sono le parole del naufrago.

“Poi sull’Isola in 57 giorni ne ho persi altri 27″, ha aggiunto spiegando che la sensazione è quella di essersi “tolto da dosso quattro casse d’acqua di quelle che si comprano al supermercato. Pesano tanto sa, quattro casse”.

Cosa ha imparato su L’Isola dei Famosi

Sempre a La Repubblica, Adinolfi ha detto di non aver cambiato la sua natura e neanche le sue idee ma “ho imparato sull’Isola ad attutire gli spigoli“.

“Ho detto chiaramente a Veronica Gentili da subito che non abiuro le mie idee”, ha aggiunto.

Il giornalista ha però chiarito che il suo pensiero non è diretto “contro le persone. Sull’Isola si sono confrontati mondi diversi rappresentati da persone e abbiamo dimostrato che le persone possono rispettarsi sempre anche appartenendo a visioni culturali, religiose, sociali diverse”.