Paura per Nicola Carraro marito di Mara Venier, farmaco contro l'obesità gli ha causato una pancreatite acuta

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Prima la cura con farmaci anti-obesità, poi l’aggravamento delle condizioni di salute, a causa di una pancreatite acuta, e infine un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita. A raccontare l’accaduto è stato Nicola Carraro, produttore cinematografico e marito della conduttrice Mara Venier. Dalle pagine del settimanale Chi, Carraro ha rivissuto lo spavento e il calvario durato tre settimane, in seguito a un trattamento per perdere peso. La sua storia ha riacceso il dibattito sui benefici, ma anche le controindicazioni nel ricorso a cure dimagranti tramite medicinali nati per le terapie anti-diabete, ma sempre più diffusi per perdere peso, anche tra molte star di Hollywood. L’intervista concessa a Virgilio Notizie da Decio Armanini, già professore di endocrinologia presso l’Università di Padova, specializzato in endocrinologia e in scienza dell’alimentazione, con esperienze in Australia e Germania.

Professore, Nicola Carraro ha riferito di essere stato affetto da pancreatite acuta, cioè un’infiammazione improvvisa del pancreas, che si trova nell’addome superiore ed è responsabile della produzione di enzimi digestivi e di ormoni fondamentali, come l’insulina. Può essere un effetto collaterale collegato all’assunzione di farmaci anti-obesità?

“Sì, può esserlo. Molto dipende dalla dose di farmaco assunto e dal tipo di farmaco specifico tra quelli a disposizione. Ma certamente la quantità di medicinale è fondamentale: non a caso le terapie prevedono di iniziare con dosi molto basse, proprio per monitorare eventuali conseguenze spiacevoli”.

Quali possono essere?

“In genere le principali controindicazioni sono problemi a carico dell’apparato gastro-intestinale. Nello specifico si può andare incontro a nausea e diarrea. Proprio la scorsa settimana mi è stato chiesto un intervento riguardo un paziente con una grave forma di diarrea, con 20 scariche al giorno, legate all’assunzione di uno di questi farmaci per perdere peso, che aveva acquistato tramite internet”.

Queste terapie, invece, necessitano sempre di prescrizione medica e della supervisione di un professionista, è così?

“Sì, esattamente. In Italia in teoria non si potrebbero acquistare questi farmaci online, ma magari qualcuno riesce ugualmente. Il problema è che invece vanno prescritti solo da un medico competente, che sia un esperto di nutrizione, un endocrinologo o un diabetologo, che possa non solo monitorare le eventuali conseguenze o benefici, ma anche prevedere un check up completo prima dell’inizio della terapia”.

Cosa occorre controllare, che tipo di esami andrebbero eseguiti prima di prendere questi farmaci?

“Io consiglierei senz’altro esami per verificare che non ci sia un’insufficienza epatica o problemi a carico del pancreas. Serve un’analisi accurata delle condizioni generali e specifiche del paziente, infatti, prima di iniziare una cura delicata come quella per perdere peso con i farmaci anti-obesità. Se si tratta di persone obese, inoltre, va valutata una eventuale familiarità alla patologia, quindi il suo profilo genetico”.

Il motivo sta nel fatto che spesso l’obesità ha una componente genetica?

“Sì, l’obesità è un problema genetico. Un esame fondamentale per capire la natura del problema legato a un eccesso di peso, per esempio, è la resistenza insulinica che ci indica se una persona è predisposta a ingrassare. Di solito, infatti, l’insulina in qualche modo fa consumare lo zucchero ingerito. Ma ci possono essere pazienti meno insensibili all’insulina e che quindi, quando assumono zucchero, hanno una minore funzionalità dell’insulina e possono sviluppare una forma di diabete da esaurimento di insulina stessa. Ogni caso, comunque, è a sè: per questo occorre farsi seguire da un diabetologo o endocrinologo esperto, o comunque un esperto di questo tipo di problematiche, che possa calibrare la terapia in modo individuale”.

Chi sono i soggetti più indicati per assumere i farmaci anti-obesità?

“Certamente chi soffre di diabete, visto che sono nati per questo scopo. Sono persone che in genere sono seguite dai centri specializzati, che prevedono proprio una serie di esami prima di iniziare una cura che – lo ricordiamo – è per sempre”.

Perché non si può smettere di assumere questi medicinali?

“Intanto perché non appena si sospendono si riprende peso. Ma poi perché, così come occorre cautela nell’intraprendere la cura, con somministrazioni settimanali man mano a dosaggio maggiore, così eventualmente serve prudenza nella sospensione per evitare effetti collaterali. I rischi principali che comportano, comunque, sono quelli indicati: nausea e diarrea, e disturbi per intestino e stomaco, ma anche fegato e pancreas”.

Sono sufficienti, comunque, a perdere peso o occorre affiancarli ad altro?

“Non si tratta di pillole magiche, che da sole fanno dimagrire. Serve comunque associarli a una dieta adeguata: non è che prendendo questi farmaci si possa mangiare tutto ciò che si vuole”.

Vanno anche associati a un’adeguata attività fisica?

“Sì, esatto. Questo vale, comunque, per chiunque voglia perdere peso o anche solo stare in salute, non soltanto per chi ha molti chili da smaltire. I medicinali in questione sono indicati soprattutto sopra un certo BMI, l’indice di massa corporea, in particolare sopra 32. Ma il movimento è importante per tutti, perché fa consumare calorie e permette una condizione di salute migliore”.