Paura per Steven Basalari per l'incidente in auto a Pilzone d'Iseo, Ferrari da 250mila euro contro un muro

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Incidente stradale per Steven Basalari. L’imprenditore e influencer si è schiantato con la sua auto – una Ferrari da oltre 250 mila euro – contro un muro: grosso spavento per lui che però non ha riportato danni o ferite, come lui stesso ha confermato sui social. In una foto e in un video ha poi specificato che spiegherà quanto gli è accaduto, rassicurando tutti i suoi follower sul suo stato di salute.

Incidente stradale per Stefano Basalari

Incidente stradale sulla ex 510 Sebina, a Pilzone, nel Bresciano, per Stefano Basalari, noto anche come Steven. La sua vettura è finita contro un muro, schiantandosi senza però che fossero state coinvolte altre auto.

Secondo le prime informazioni e secondo quanto da lui stesso affermato, non ha riportato ferite e, anzi, sta bene. Danni alla sua Ferrari che è stata recuperata da un carro attrezzi.

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Come sta l’imprenditore e influencer

Grande spavento per Steven Basalari che è stato vittima di un incidente in auto a Pilzone d’Iseo, nel Bresciano. La sua Ferrari da 250mila euro si è schiantata contro un muro ma per fortuna l’imprenditore e influencer è uscito illeso dallo schianto. Secondo quanto raccolto dai carabinieri, Basalari avrebbe fatto tutto da solo con la vettura che sarebbe finita fuoristrada. L’uomo era da solo sul suo mezzo. Dopo lo schianto, è rimasto sul posto mentre il veicolo danneggiato veniva recuperato e caricato su un carro attrezzi.

Lui stesso, sui social, ha pubblicato uno scatto dell’auto – visibilmente danneggiata – in cui ha scritto: “Volevo rassicurare tutti quelli che mi stanno scrivendo dopo aver appreso del mio incidente: sto bene. La botta è stata forte e capisco la preoccupazione di chi ha visto le immagini e letto gli articoli che stanno uscendo. Per fortuna, però, sto bene”.

Quindi, ha aggiunto: “In questo momento preferisco non entrare nei dettagli, ma a breve vi spiegherò personalmente cosa è successo. Grazie davvero a tutti per i messaggi, l’affetto e la preoccupazione“.

Chi è Steven Basalari

Quindi ha postato un altro video in cui lo si vede camminare normalmente e in cui spiega di aggiornare i suoi fan su quanto accadutogli in un altro momento successivo.

“Ho appena caricato un video in collaborazione con i ragazzi che mi hanno modificato il colore della Ferrari. So che caricare il video adesso può sembrare strano ma ovviamente dopo tutto diciamo il boom che è successo ieri, mille articoli eccetera eccetera, non aveva senso aspettare ulteriormente. Questo video che era in programma più avanti, detto ciò, ora lo trovate online questo sketch simpatico di quando due settimane fa mi hanno consegnato la mia nuova Ferrari. Questa sera alle 18 caricherò un altro video dove vi racconterò quello che mi è successo nell’incidente di ieri. Ovviamente, come vedete, nulla di grave: nessuna ferita, sto bene ma voglio spiegarvi un po’ le dinamiche perché hanno scritto cose assurde. Vi spiegherò tutto”, ha chiosato Basalari.

Stefano Basalari, classe 1992, 35 anni, è un famoso influencer e imprenditore. Molto popolare su Instagram e TikTok, è proprietario della discoteca Number One di Brescia, ereditata dal padre, di una seconda discoteca, di un ristorante con B&B, di terreni per la produzione di vini, di e-commerce e vari immobili. Di recente, è anche diventato un personaggio televisivo, dopo la sua partecipazione alla trasmissione “Pechino Express”.