Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani tunisini sono stati arrestati e condotti in carcere per una rapina violenta avvenuta a Padova nella notte del 21 dicembre 2025. I due, senza fissa dimora, sono stati individuati e fermati dalla Squadra Mobile nel tardo pomeriggio e nella tarda serata del 25 febbraio dopo accurate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. La misura cautelare massima è stata applicata dal Giudice per le Indagini Preliminari, in considerazione della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti penali dei soggetti.

Rapina violenta a Padova

L’operazione ha avuto origine da una rapina particolarmente violenta avvenuta poco dopo la mezzanotte del 21 dicembre 2025 nei pressi dei giardini dell’Arena a Padova. Un gruppo di cinque ragazzi, di cui tre minorenni, è stato improvvisamente assalito da due giovani tunisini e da altri connazionali minorenni.

L’aggressione si è svolta con estrema violenza: uno dei ragazzi, un diciannovenne, è stato colpito con una sbarra di metallo e con pugni al volto, alle braccia e alla schiena. Un sedicenne è stato spinto contro una parete e colpito ripetutamente, riportando lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Un altro giovane, ventunenne, è stato derubato del marsupio di marca che conteneva uno smartphone, documenti, una carta di credito e 50 euro in contanti.

Minacce e fuga: la dinamica dell’aggressione

Prima di allontanarsi il gruppo di aggressori ha minacciato le vittime brandendo una spranga di ferro e intimorendole con la frase: “Ricordati che con i tunisini non si scherza“.

L’episodio, avvenuto in una zona centrale e frequentata di Padova, ha destato particolare allarme tra i cittadini e le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini per identificare i responsabili.

L’attività investigativa e l’identificazione dei responsabili

La Squadra Mobile ha raccolto testimonianze, visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltato le descrizioni fornite dalle vittime.

Questi elementi hanno permesso di restringere rapidamente il cerchio dei sospettati e di giungere all’identificazione dei due principali aggressori, entrambi tunisini, irregolari sul territorio italiano e senza fissa dimora.

I precedenti penali dei due arrestati

Il primo dei due arrestati è un tunisino nato nel 2007, noto alle forze dell’ordine con 3 alias. Dal 2023 è stato segnalato per diversi reati tra cui stupefacenti, rissa e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel novembre 2024 era già stato denunciato per una rapina di una collana e, poche settimane dopo, per aver minacciato un coetaneo con un coltello. Nel 2025 è stato nuovamente denunciato per resistenza a pubblico ufficiale durante un controllo di identificazione.

Il secondo soggetto, nato nel 2006, aveva ottenuto un permesso di soggiorno quando era minorenne e ha fornito alla Polizia 6 alias diversi nel corso dei controlli, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione.

Anche lui ha numerosi precedenti: nel 2023 è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, mentre nel 2024 è stato denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti, invasione di terreni ed edifici e per aver dichiarato false generalità alle forze dell’ordine.

L’arresto e la custodia cautelare

In seguito all’emissione della misura cautelare i due tunisini sono stati rintracciati dagli agenti della Squadra Mobile di Padova nei pressi del cavalcavia di Borgomagno, rispettivamente nel tardo pomeriggio e nella tarda serata del 25 febbraio.

Dopo la loro identificazione, resa necessaria anche dall’assenza di documenti, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Padova.

La decisione del Giudice per le Indagini Preliminari di applicare la misura cautelare massima è stata motivata dalla gravità della rapina commessa a dicembre e dai numerosi precedenti penali dei due giovani. L’episodio ha evidenziato la pericolosità sociale dei soggetti coinvolti e la necessità di tutelare la sicurezza pubblica.

IPA